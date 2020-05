Una denuncia anónima sobre la venta de kits de descarte de COVID-19 en Cusco, dio la pista a la Policía para intervenir un laboratorio médico, donde las autoridades hallaron pruebas rápidas de coronavirus, las mismas que eran aplicadas sin permiso y por lo tanto de manera ilegal.

En un operativo llevado a cabo el último lunes, en total se registraron tres locales en Cusco: una ferretería ubicada en la avenida Huayruropata, una vivienda en Larapa - San Jerónimo y un laboratorio en la avenida La Cultura, en este último lugar los agentes del orden hallaron 19 kits de descarte de coronavirus.

Esta información fue corroborada por el fiscal de Prevención del Delito, Eduardo Poblete, quien citó que la propia persona que denunció la venta de pruebas, fue quien finalmente resultó intervenida y en cuyo local se encontraron los kits de descarte.

"Pensamos que eran pruebas que habían sido sustraídas al Estado pero se determinó que no es así, sin embargo el laboratorio no tiene permiso de la Diresa, hay un protocolo del Estado en caso de que salgan positivos, no cualquiera puede realizar estos descartes", señaló.

Desde la Diresa señalaron que una vez descubiertos los kits de descarte, los representantes de Seguridad del Estado procedieron con la incautación de los productos, ya que al término de la diligencia no se demostró la procedencia y los documentos para demostrar la legalidad del producto.

"La Dirección Regional de Salud hace un llamado a la población en general a no dejarse sorprender por gente inescrupuloso que lucra con la salud de la población, y que de manera clandestina ofrecen pruebas rápidas para descarte de COVID-19, poniendo en riesgo incluso la salud", señalaron.

DATO:

-De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 231-2020-Minsa, las instituciones prestadoras de salud son las únicas autorizadas para realizar la prueba rápida de COVID-19, así como los equipos de respuesta rápida o personal autorizado por la Dirección Regional de Salud bajo los parámetros técnicos normados por el Minsa.