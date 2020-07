Mientras a nivel nacional se celebraban las Fiestas Patrias, en Cusco bomberos y policías luchaban por hallar con vida a una menor de edad, que cayó a un buzón de desagüe que se hallaba sin tapa en el distrito de San Jerónimo.

La alarma se dio pasadas las 13:00 horas del último martes y las labores de búsqueda y rescate se complicaban cada vez más debido a lo largo del sistema de desagüe en esa parte de Cusco, finalmente, tras seis horas de trabajo, el cuerpo de la menor fue encontrado a la altura de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de SedaCusco, ubicada tres kilómetros abajo del lugar donde ocurrió el accidente.

Julián Turpo, padre de Mabet Luz (17), la recuerda con mucho cariño e impotencia, señala que su hija era una buena estudiante, incluso había ganado la Beca 18 y que ayudaba a sus familiares en la venta de quinua con pan, labor que realizaba cuando se accidentó.

Con lágrimas en los ojos el padre de familia responsabilizó de lo ocurrido a la empresa prestadora de servicios SedaCusco y a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, por no mantener los buzones de desagüe y evacuación de aguas pluviales con sus respectivas tapas

"Estaba yendo a la casa empujando su carretita y ahí había estado hueco y se cayó. Yo quiero justicia, la culpa es de SedaCusco y del Municipio de San Jerónimo, que se responsabilicen por lo que pasó", señaló.

También mencionó que a lo largo de la Vía Expresa, lugar donde ocurrió el hecho, hay muchos buzones sin tapas y que no es la primera vez que un accidente de este tipo se registra.

"La municipalidad y serenazgo sólo sirve para estar persiguiendo a los vendedores, para librarnos de este tipo de cosas no sirven, están caminando y viendo qué es lo que pasa pero no dicen nada y cuando reclamamos dicen no es su responsabilidad", acotó.

Por su parte el coronel PNP Alejandro Castillo, jefe de la Región Policial Cusco, señaló que existe negligencia por parte de algunas autoridades, porque un buzón no puede estar sin tapa en ningún momento, llamando a la vez a denunciar la mala práctica del robo de tapas.

DATO:

-SedaCusco emitió un comunicado asegurando que el hecho se debía al vandalismo y hurto de tapas de buzones en la zona, asegurando que solamente en la zona del accidente se registró el robo de 25 tapas en lo que va del año.

VIDEO RECOMENDADO

Cusco: enfrentamiento entre pobladores con policías dejó heridos y detenidos

Cusco: enfrentamiento entre pobladores con policías dejó heridos y detenidos (Video: Juan Sequeiros)