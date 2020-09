Jan Prosper Dennerhag (67), de nacionalidad sueca, se había establecido en la localidad de Pisac (Cusco) debido a la pandemia. El extranjero gustaba de dar paseos y visitar las montañas del Valle Sagrado de Los Incas, hasta que el último 09 de setiembre desapareció sin dejar rastro.

A partir de la fecha, agentes del Departamento de Salvamento y Alta Montaña de Cusco, junto a sus pares de Personas Desaparecidas y la Comisaría de Pisac, realizan denodados esfuerzos a fin de dar con el paradero del visitante, y luego de peinar casi todo el Valle Sagrado, ahora optaron por repartir volantes para lograr la cooperación de la población en la búsqueda.

El capitán PNP Marco Llanos, señaló a Correo que las labores para hallar a Jan continúan en la zona de Pisac y alrededores, a la par de entrevistarse con los pobladores, para saber si alguien vio al visitante y saber qué rumbo tomó.

En este contexto los efectivos visitaron las comunidades campesinas de Chahuaytiri, Cuyo Grande, Cuyo Chico y Qello Qello, donde sostuvieron reuniones con los dirigentes locales, a quienes explicaron la tarea de búsqueda a fin de que sean apoyados por los pobladores.

Al mismo tiempo otro grupo de agentes recorre los hospitales, centros de salud, mercados y hospedajes de Calca, Urubamba y Ollantaytambo a fin de hallar alguna pista sobre el paradero del extranjero, es de mencionar que volantes con la fotografía y características del desaparecido, son colocados en puntos estratégicos de las distintas localidades.

El turista fue visto por última vez en inmediaciones del Puente Pisac. Las cámaras de vídeovigilancia del sector, muestran cómo el visitante atravesó la zona con dirección a Cusco.

Jan vivía en el Hotel Andenes de Pisac, cuyos dueños fueron quienes denunciaron su desaparición al no verlo retornar a las instalaciones. “Él iba a caminar todos los días a las montañas, no tenía amigos aquí en Pisac, es muy raro lo que pasó, él me contó que se quedó en Cusco por la pandemia, pero ya tenía su vuelo programado en octubre para retornar a su país”, señaló Hernán Zamalloa, encargado del hospedaje.

DATO:

-Pisac fue escenario de la desaparición de otra turista a fines del 2018. Carla Valpeoz (35), ciudadana norteamericana de la que no se supo nada hasta el día de hoy. Su padre, Carlos Valpeoz, llegó a Cusco para ayudar con su búsqueda, si sabe algo comunicarse igualmente con el 105 de la Policía.