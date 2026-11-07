El Santuario del Señor de Huanca, uno de los principales símbolos de fe católica del pueblo cusqueño, alcanzó la Jerarquía 3 en el Inventario de Recursos Turísticos del Perú, reconocimiento que destaca su excepcional valor histórico, cultural y espiritual.
El reconocimiento al referido oratorio religioso forma parte de un proceso de actualización del Inventario de Recursos Turísticos que permitió otorgar, también, Jerarquía 2 a 5 recursos cusqueños adicionales. Entre ellos, la Laguna de Teraccocha, el Centro de Interpretación de San Salvador, el Templo Patrón Salvador del Mundo, la Capilla del Señor Justo Juez y el Apu Pachatusan, sector San Salvador.
Asimismo, alcanzaron Jerarquía 1 la Capilla de la Virgen del Rosario de Huallhua y la Laguna Mamacocha. A ello, se suma la incorporación de la Festividad del Señor de Huanca y la Festividad de la Virgen del Rosario de Huallhua al inventario.
Cabe indicar, que la distinción al santuario reconoce también su trascendencia como centro de peregrinación nacional e internacional, su arquitectura y la singular imagen del Señor de Huanca, representada en una pintura mural sobre roca viva del siglo XVII. Su festividad, cada 14 de septiembre, congrega a miles de peregrinos y constituye una de las manifestaciones religiosas más importantes de la región.
“Nuestra fe, nuestra cultura y nuestras tradiciones también son motores de desarrollo. Desde el Gobierno Regional trabajamos para poner en valor nuestro patrimonio, atraer visitantes y generar oportunidades para nuestras familias”, enfatizó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.
TE PUEDE INTERESAR:
- Uruguay: El papa León XIV recibió las llaves de Montevideo
- Pedro Alliana jura como nuevo presidente de Paraguay tras destitución de Santiago Peña
- Policía de Paraguay detiene al expresidente Santiago Peña tras su destitución
- Papa León XIV pide que Uruguay siga ofreciendo a sus vecinos la búsqueda de acuerdos
- Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña como presidente tras escándalo por Ueno bank
- Yamandú Orsi da la bienvenida al papa León XIV y destaca la tradición laica de Uruguay
- Papa León XIV: Desde el primer día estuve convencido de que iba a realizar este viaje