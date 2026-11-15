La ciudad de Cusco, conocida como la Capital Histórica de Perú, se encuentra en plena efervescencia ante la esperada llegada del papa León XIV. Faltando horas para su llegada este domingo 15 de noviembre, las calles de la ciudad se transforman con un despliegue de adornos, imágenes religiosas y banderas que llenan de color y fervor cada esquina.

Desde el centro histórico hasta los barrios por donde el sumpo pontífice pasará en su papamóvil, las fachadas de las casas y edificios lucen afiches y pancartas, mientras que en la Plaza Mayor de Cusco se han puesto banderolas en los balcones.

BANDERAS DEL VATICANO EN CUSCO

El embanderamiento es quizás uno de los aspectos más visibles de esta celebración. Banderas del Vaticano ondean en los postes de la plaza mayor y circunstantes. Las calles principales están adornadas con banderines y estandartes que llevan los colores amarillo y blanco, representativos del Estado del Vaticano.

Es notable la participación activa de la comunidad y las autoridades en los preparativos. Las escuelas locales han organizado concursos de carteles y murales alusivos a la visita papal, mientras que los artesanos han creado una serie de recuerdos y objetos conmemorativos que se venden en ferias organizadas especialmente para esta ocasión.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Cusco y el Coro Polifónico de Cusco han ensayado incansablemente para las presentaciones que se llevarán a cabo durante la recepción del papa en Sacsayhuamán. Se espera que estos espectáculos culturales muestren al mundo la rica herencia cultural de Cusco.

DATO:

- El sumo pontífice llega a Cusco a las 10:00 horas, luego se dirigirá hasta Sacsayhuamán para un encuentro con los fieles a las 10:30; posteriormente, a las 11:45 la oración del Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco. Posteriormente emprende vuelo a Pucallpa.