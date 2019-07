En noviembre se iniciará la construcción de lo que falta del Hospital de Andahuaylas

Síguenos en Facebook

“A más tardar para fines de noviembre se iniciará la construcción de lo que falta del nuevo hospital de Andahuaylas, cuya culminación está prevista para mediados del 2020”, aseguró el gerente general del Gobierno Regional de Apurímac, Raúl Gutiérrez Rodas.

El funcionario sostuvo que el equipo encargado de elaborar el informe técnico del corte de obra se encuentra en un 80% de avance y será entregado para fines de agosto, “recién esos días se conocerá con exactitud el estado físico de la obra, el gasto efectuado y lo que falta culminar”, aseveró.

Esforzándose en despejar cualquier duda, Gutiérrez Rodas, señaló una vez terminado el informe técnico y se haya declarado en emergencia la construcción del antiguo hospital por el Consejo Regional, en septiembre se convocará a licitación para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra.

Según el mismo gerente general, este proceso tardará un par de semanas (lo tenemos grabado) y en unos 30 días más, es decir, hasta fines de octubre y quizás parte de noviembre, la empresa consultora ganadora tendrá listo el expediente técnico (del saldo de obra) y de esa manera se reiniciarán los trabajos para su culminación el próximo año.

“En diciembre 2019, en el mejor de los casos estaríamos arrancando con la construcción de lo que falta del hospital…”, apuntó

Gutiérrez Rodas fiel a su estilo, precisó que contaban con 14 millones de soles para comenzar con los trabajos y otros 33 millones de soles que serán recuperados cuando se levante la medida cautelar que tiene retenidas dos cartas fianzas de adelanto directo y materiales a favor del gobierno regional.

De otro lado, sobre el equipamiento biomédico que se encuentra según él en un almacén de Lima, manifestó que habían iniciado un proceso judicial para que la empresa devuelva los S/. 28 millones que se le entregó, porque a la fecha los equipos están desfasados y sus garantías se encuentran vencidas.

Indicó que están coordinando con el Ministerio de Salud para encontrar una salida técnica a este problema.

Al respecto, cabe recordar, en marzo de este año la Fiscalía Anticorrupción de Andahuaylas ingresó a los almacenes del hospital donde se observaron numerosas cajas, sospechándose que se trata de una parte de los mismos equipos biomédicos y posiblemente de un tomógrafo que ingresaron en forma oculta, sin embargo, el gobernador Baltazar Lantarón, dijo lo contrario, afirmando que todos estos componentes se encontraban en Lima.

“Yo he visitado el hospital y efectivamente he visto unas cajas selladas y no sabemos si son equipamiento biomédico o no… no tengo conocimiento de lo que hay en esas cajas, porque está en proceso investigación”, concluyó Gutiérrez Rodas.