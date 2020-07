Espinar amenaza con huelga indefinida si minera no accede a entregar bono de mil soles a todos los pobladores

Los tambores de guerra vuelven a sonar en el Corredor Minero del Sur. Esta vez los pobladores de Espinar (Cusco), amenazan con irse a una huelga indefinida y realizar protestas, si la minera Glencore - Antapaccay, no accede a destinar fondos del Convenio Marco para que sean entregados en calidad de bono o asignación presupuestaria a los pobladores de dicha provincia.

Mil soles para cada poblador, es lo que buscan los miembros del Comité de Lucha de Espinar, quienes llegaron a la ciudad de Cusco para amenazar con una serie de manifestaciones si es que no se aprueba su proyecto este martes, en una reunión programada entre el Comité de Gestión del Convenio Marco, autoridades de Espinar, Gobierno Regional del Cusco, Presidencia del Consejo de Ministros, Defensoría del Pueblo y la empresa minera.

Cabe mencionar que la minera destina anualmente un 3% de sus utilidades netas al llamado Convenio Marco, por el cual este dinero se transforma en obras y proyectos para mejorar de la calidad de vida de la población de Espinar. Ahora los pobladores quieren echar mano de este dinero exigiendo que se les sea entregado, bajo la premisa de que les pertenece.

"No le estamos pidiendo ni un céntimo a la mina, la empresa no tiene por qué decir si nos da o no nos da el monto, el dinero que estamos pidiendo es afectado al Convenio Marco, estos no son fondos de la minera y no tiene por qué poner piedras en el camino, ese es dinero del pueblo, que se ha logrado luego de muchas luchas", señaló a Correo, Rolando Condori, presidente del Comité de Lucha de Espinar.

Según este proyecto, el último 12 de mayo el bono humanitario de mil soles por persona se aprobó en comité del Convenio Marco, juntamente a la utilización de 50 millones de soles para este fin. En una mesa de diálogo con la minera, esta declinó a firmar el propósito aduciendo que el dinero del Convenio Marco es para obras y no para ser repartido a voluntad del Comité de Gestión.

Desde la Policía en Cusco han asegurado que en época de emergencia los derechos constitucionales de protesta son levantados y que actuarán de acuerdo a la ley vigente, mientras tanto los comuneros se empeñaron en mencionar que no retrocederán en su propósito hasta el final.

"Llamo al gerente Carlos Cotera a firmar de una vez el documento, cualquier derramamiento de sangre será culpa de la minera, ellos se están cerrando; preferimos morir luchando, que morir de hambre", concluyó el dirigente.

DATO:

-Los pobladores citan que los bonos del Estado y canastas familiares municipales llegaron a una pequeña parte de la población y que no están satisfechos con lo entregado hasta el momento.

ACTUALIZACIÓN.

El lunes por la noche la empresa minera difundió un comunicado de prensa, en el que ratifica su desacuerdo con la entrega del bono económico citando que la propuesta carece de viabilidad legal y técnica.