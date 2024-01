Todo un cisma político han generado las recientes denuncias sobre el contrabando de municiones peruanas hacia bandas delictivas de Ecuador y sobre la compra de diez mil fusiles sin la garantía adecuada por parte del Estado Peruano.

Frente a estos hechos, las críticas ciernen sobre el gobierno de Dina Boluarte y las miradas se han puesto sobre el Ministerio de Defensa, que es bastante criticado desde distintos frentes nacionales.

A propósito de este tema, Correo entrevistó a Daniel Barragán, exministro de Defensa del Perú, quien dio su lectura acerca de lo que está pasando actualmente en el ministerio que dirigió en la gestión presidencial pasada, y sobre el posible pedido de censura al actual ministro de dicha cartera.

“Tiene que haber una investigación y sanción si se incumplen normas de contrataciones por querer ayudar a uno u otro proveedor, esto tiene que acabar en el país, es una cultura corrupta de saltarse algunos procedimientos para favorecer a terceros (...) El problema en la gestión pública es que los requerimientos existen, pero no se cumplen las normas para cumplir con estas necesidades”, citó.

Luego acotó que parte del problema recae también sobre el Congreso, del cual señala no cumple con su función de fiscalización no la realiza y denuncia la existencia de un ‘compadrazgo’ con la finalidad de no hacerse daño entre los diversos poderes del Estado.

“Existe una cultura de gestión corrupta porque tenemos un sistema judicial demasiado débil, la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y el Inpe, no hacen su trabajo, por ejemplo en el norte el inventario no está siendo controlado y los polvorines están siendo saqueados por malos militares , Ecuador se ha convertido en el centro de la violencia contra la sociedad, y acá hay una falta total de control”.

Sobre su presencia en Cusco, el exministro de Defensa, mencionó que se halla recorriendo distintas regiones del país, a fin de recoger inquietudes y recabar información acerca de lo que pasa al interior del territorio, todo a fin de consolidar una propuesta política que trae entre manos.

“El partido Cívico Obras ya está inscrito y en un mes y medio debemos tener la resolución final, lo lidera Ricardo Belmond; estamos en democracia y debemos luchar contra la injusticia y corrupción tenemos proyectos nacionales como federalizar el país, porque los procesos de descentralización han fracasado, dándole más poder a las regiones les daremos más oportunidad a todos”, culminó.