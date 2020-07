Desde el último miércoles pobladores de la provincia de Espinar (Cusco), sostienen una huelga indefinida, en exigencia a la minera Glencore - Antapaccay, para que firme a la entrega de un bono universal de mil soles para todos los habitantes de la zona.

Luego que la mesa de diálogo entre los pobladores de Espinar, autoridades, representantes de la empresa y de la Presidencia del Consejo de Ministros, cayera, los manifestantes se trasladaron lasta la vía denominada Corredor Minero del Sur, bloqueándola en distintos puntos.

El último viernes el presidente del Frente de Lucha de Espinar, Rolando Condori, señaló que las comunidades de Suycutambo, Coporaque, Pallpata y otras, se habían sumado a la manifestación, formando piquetes que impiden el tránsito de vehículos en distintas zonas del corredor.

También acusó al Ministerio Público de actuar a favor de terceros, luego que la Fiscalía de Prevención del Delito formulara actas de notificación para siete dirigentes, por los presuntos delitos contra los medios de transporte, comunicación y por resistencia y desobediencia a la autoridad.

"Creen que nos van a intimidar y están muy equivocados, el pueblo se ha autoconvocado y no vamos a dar marcha atrás, la minera no tiene por qué oponerse a la entrega de ese dinero ya que no le pertenece, es del Convenio Marco", citó a Correo.

Más antes en un comunicado la minera señaló que los fondos que ellos entregan anualmente para la realización de obras y proyectos de bienestar social en Espinar, no pueden ser dispuestos para otros fines, como la entrega de dinero a los pobladores, ya que ese no es su propósito.

EXIGEN LA PRESENCIA DEL PREMIER CATERIANO

El panorama que se vive en Espinar es bastante tenso; anteriormente conflictos sociales en esta provincia ya dejaron varios fallecidos y heridos en choques con la Policía, y justamente el coronel PNP Alejandro Castillo, jefe de la Región Policial Cusco, mencionó que durante el estado de emergencia toda manifestación o protesta está prohibida y que la PNP va a hacer cumplir el principio de autoridad cuando sea necesario.

Un primer bloqueo fue repelido por la Policía el último jueves, sin embargo para el viernes se organizaron más piquetes en diferentes puntos, según los dirigentes de la zona están respetando el distanciamiento social y están portando máscaras de protección, sin embargo las imágenes dan cuenta de una situación diferente.

"Han llegado dos buses repletos de policías, nos quieren amedrentar, llamo al nuevo premier Cateriano para que medie por el pueblo, la PCM debe llegar a Espinar para evitar un desborde social, que este premier no esté pintado como los anteriores, que llegue donde están los problemas", refirió.

Añadió que la presencia de emisarios de la PCM, no pudieron resolver el problema en las anteriores reuniones debido a que no tienen poder resolutivo. Comentó que no quieren más reuniones, sólo que el premier hable con la minera para que firmen el proyecto de entrega del bono de una vez.

SOBRE LA PROTESTA

Mil soles para cada poblador, es lo que buscan los miembros del Comité de Lucha de Espinar, quienes amenazaron con una serie de manifestaciones si es que no se aprueba su proyecto de entrega de bono.

Cabe mencionar que la minera destina anualmente un 3% de sus utilidades netas al llamado Convenio Marco, por el cual este dinero se transforma en obras y proyectos para mejorar de la calidad de vida de la población de Espinar. Ahora los pobladores quieren echar mano de este dinero exigiendo que se les sea entregado, bajo la premisa de que les pertenece.

Según este proyecto, el último 12 de mayo un bono humanitario de mil soles por persona se aprobó en comité del Convenio Marco, juntamente a la utilización de 50 millones de soles para este fin. En una mesa de diálogo con la minera, esta declinó a firmar el propósito aduciendo que el dinero del Convenio Marco es para obras y no para ser repartido a voluntad del Comité de Gestión.