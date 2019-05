Extranjero le propina brutal golpe a cusqueño en plena calle (VIDEO)

Síguenos en Facebook

A través de las redes sociales se ha hecho viral un vídeo, en el que se ve cómo un ciudadano de nacionalidad extranjera le propina un brutal golpe a un cusqueño en pleno cercado de la Ciudad Imperial.

El hecho fue registrado en inmediaciones de la calle Suecia, inundada por bares y discotecas. En el lugar la víctima, que aparentemente está ebria, recibe un certero puñetazo en el rostro luego de forcejear con quien sería el vigilante de uno de los locales de la zona.

Tras la difusión de este clip las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar, unos califican de abusiva la determinación del extranjero, sin embargo otros la aprueban refiriendo que su víctima inició la pelea.

NO HAY CONTROL EN EL CERCADO.

A propósito del tema, Correo entrevistó al presidente de la Junta Vecinal del Casco Monumental del Centro Histórico de Cusco, Adolfo Echarry, quien condenó el hecho, citando que esta clase de peleas son constantes en el sector sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.

"Estamos completamente indignados por todo lo que ocurre en el cercado y en la calle Suecia ¿Cómo es posible que se de todo esto a unos metros de la Plaza Mayor del Cusco? Exigimos una vez más el cierre o traslado de esos bares y discotecas y que ponga a derecho a peruanos y venezolanos", refirió.

LOCALES SON REABIERTOS POR ORDEN JUDICIAL.

También mencionó que debido a la difusión de esas imágenes se reunió con vecinos de la calle en mención, elevando un memorial y un oficio al alcalde de Cusco, Víctor Boluarte, a fin de sostener una reunión con él y reiterarle el pedido de cierre de estos locales.

"Ya no podemos vivir así, los propios vecinos del centro estamos enfermos, no podemos dormir por la bulla, andamos de miedo por nuestras calles y a nadie le importa, que el alcalde haga respetar la ley y cierre esos locales y que los jueces no los manden a reabrir con medidas cautelares", finalizó.