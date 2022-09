Hasta las instalaciones de la División de Investigación de Crímenes (Divincri), fue trasladado un hombre de aproximadamente 40 años, acusado de matar a su compañero de bebida en el interior de un bar picantería ubicado en el distrito de Santiago - Cusco.

El hecho se registró en el interior del local conocido como ‘La Urubambina’, ubicado en el barrio de Tica Tica, donde un sujeto que se hace llamar ‘Franklin’ ultimó a Alfredo Carbajal Rojas (45) asestándole varias puñaladas con un destornillador.

Tras lo ocurrido el presunto atacante salió raudo del lugar, mientras su víctima fue evacuada al hospital de Contingencia del Cusco, pereciendo en el trayecto debido a las graves heridas.

Horas más tarde, agentes de la Comisaría de Sipaspucyo dieron con el paradero del imputado, quien en un principio negó todo lo ocurrido, para luego citar que no se acordaba de nada de lo que había pasado.

“El sujeto refiere no acordarse nada de lo que sucedió, pero puede tratarse de una estrategia, estamos buscando el arma que se habría utilizado, la dueña confirmó la gresca en el interior de su local”, señaló el coronel PNP Julio Becerra, jefe de la Divincri Cusco.

Lo que más llamó la atención del caso, es que el presunto homicida no tiene registros en la Reniec ni en ninguna otra base de datos estatal, por lo cual no puede ser plenamente identificado hasta el momento “él no estaría inscrito en la Reniec como ciudadano peruano, pero estamos investigando”, culminó el jefe policial.