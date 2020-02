Hombre ultraja a niña de 7 años y la acusa de habérsele insinuado (VIDEO)

Un hombre acusado de ultrajar a su hijastra de 7 años fue detenido por la Policía en Puerto Maldonado (Madre de Dios), pero además de su execrable accionar, llamó la atención la manera cómo intentó evadir su responsabilidad, culpando de todo a la menor, a quien acusó de habérsele 'insinuado'.

Tomás Tapa Rodríguez (33) es el hombre acusado por presuntamente violar a la menor de iniciales N.E.S. (07) con quien compartía vivienda junto a su madre en la localidad de Puerto Maldonado.

Según la Policía, la madre de la víctima descubrió a su hija con manchas de sangre en las ropas, denunciando una presunta violación en la Comisaría de Tambopata, cuyos agentes realizaron un operativo, deteniendo al imputado cuando se hallaba libando licor en un bar de la zona.

El coronel PNP Manuel Azpilcueta, jefe de la XV Macro Región Policial Madre de Dios, citó que en un inicio el hombre trató de negar lo sucedido, sin embargo el examen médico legista confirmó el vejamen a la pequeña.

"Esto pasó en su casa ubicada a la altura del Kilómetro 24 de la comunidad de Fitzcarrald la señora refiere que al preguntarle qué había pasado le dijo que su 'papá' le había tocado, esperemos que le caiga la máxima sanción al sujeto quien trata de decir que solamente la ha acariciado pero la contundencia del examen médico legal demuestra lo contrario", señaló.

"ME SIENTO RECONTRA ARREPENTIDO".

Tras ser capturado, el imputado fue trasladado hasta la División de Investigación de Crímenes de Puerto Maldonado, donde fue sometido al interrogatorio de orden, donde trató de buscar una coartada para justificar lo ocurrido, citando finalmente sentirse mal por lo ocirrido.

"Mi esposa se levantó en la mañana para preparar el desayuno y yo me quedé en la cama con la niña, ella estaba echada a mi costado de ahí me dijo por qué no hacemos, yo veo lo que hacen con mi mamá, de ahí me abrazó y yo empecé a tocarle", señaló con total desparpajo.

Luego mencionó que su error fue no contarle a su pareja lo que estaba 'pasando' con su hija "yo me siento recontra arrepentido yo les pediría a todos que me disculpen", finalizó.

El caso se halla en plena investigación, por lo pronto el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Madre de Dios solicitaría prisión preventiva para el acusado, mientras la menor continuará siendo evaluada y acompañada sicológicamente.

DATO:

-Tras ser sometida al examen médico legista, el especialista acreditó que la menor fue víctima de una violación reciente, confirmándose el ultraje del que fue víctima por parte de su padrastro.