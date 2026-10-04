El último sábado por la noche, un incendio forestal de grandes proporciones se registraba por segundo día consecutivo en el Valle Sagrado de Los Incas (Cusco).

El fuego, que inicialmente prendió en la zona de Yanahuara, se extendió a varios sitios de Urubamba, amenazando con llegar a casas y comercios, como citó el alcalde Ronald Vera.

“El fuego se encuentra aproximadamente a 100 metros de las casas y a 200 metros del grifo Primax y otros sectores de riesgo como Chacayhuayco y Pucapucará”, señaló.

Foto: L. Aroapaza

También pidió la articulación del combate del incendio forestal con unidades aéreas como helicópteros, además de una mayor presencia de combatientes forestales, ya que los bomberos de Cusco no se darían abasto.

La autoridad provincial calculó que al momento el siniestro habría destruido cerca de 10 hectáreas de áreas de cultivo y pastizales, además de viviendas rurales y otros.

DATO:

- Al momento se ha confirmado la muerte del poblador identificado como Victor Aguilar (58), además de dos civiles heridos que fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Cusco con quemaduras en distintas partes del cuerpo.