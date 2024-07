Recientemente en Cusco, cayó un hombre que aceptó haber sido contactado y haber recibido dinero a cambio de atacar a una periodista local, la misma que ha venido realizando trabajos de investigación acerca de varios temas polémicos en la ciudad, como una presunta mafia de dueños de discotecas, que operarían en la ilegalidad en distintos distritos.

Todo inicia cuando el presunto sicario contactó a la periodista, Karerina Bayona, que trabaja en el grupo Qosqo Times, a quien le mostró conversaciones de WhatsApp donde le daban fotos del frontis de su trabajo y su domicilio, con la solicitud explicita de “romperle las piernas” ya que habría realizado reportajes a un grupo de personas que estarían vinculadas con el negocio de las discotecas en Cusco.

Según la información que logró obtener del imputado, este le llegó a contar que fue contratado por una persona que tendría una empresa de seguridad que presta servicio a las discotecas que funcionan en distintas zonas. La persona que habría contratado al sicario ya fue identificada por la Policía, que investiga transferencias de dinero al sicario limeño para atentar contra la vida de la periodista.

“Este sicario nos contactó para que le entreguemos 400 soles y él los pueda devolver a la persona que lo contrató para que me rompan las piernas, ya que según él se arrepintió a última hora. He mantenido la calma para sacarle más información y lo he logrado, pues ya tenemos capturas de pantalla y más datos de las personas que están detrás de este atentado que no solo es contra mí, sino, en contra de todos los periodistas y trabajadores del grupo Qosqo Times ”, señaló la periodista.

Una vez obtenida la confianza del sicario, la periodista denunció los hechos a la Policía, que después de un operativo arrestó al matón, el mismo que habría entregado más detalles e incluso nombres de quiénes estaban detrás de este ataque.

Pese a ello, el fiscal a cargo del caso, Carlos Alanya, dejó en libertad al presunto sicario y no realizó mayores constataciones para dar con todos los responsables de este hecho delictivo, pese a haber estado bajo la figura de la flagrancia delictiva.

“El actuar del fiscal habría sido negligente, pues tenía todas las condiciones para detener a la persona intervenida. Se puso en riesgo toda la investigación, pues la evidencia se podría estar destruyendo. Además, lo más riesgoso es que estas personas podrían tratar de atentar nuevamente contra la vida de los periodistas. Esto desdice de la función del Ministerio Público, la situación es grave”, señaló el abogado cusqueño, Ramiro Alatrista.

