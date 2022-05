Para este sábado 07 de mayo, la Presidencia del Consejo de Ministros invitó a una mesa de diálogo entre representantes de empresa MMG Las Bambas y de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire en Apurímac, que invadieron los predios de la minera en medio de un reclamo por una serie de acuerdos supuestamente incumplidos.

Esta reunión no había sido aceptada por los pobladores hasta el día de hoy, porque pedían que se levante el Estado de Emergencia decretado en la zona como requisito para cualquier reunión, sin embargo recientemente, Edison Vargas, presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, señaló a Correo que sí están llanos a dialogar este sábado, siempre y cuando se permita la asistencia de toda la población involucrada.

El dirigente apuntó que ya llegó a la zona un grupo de avanzada de la PCM a fin de allanar el camino para la mesa de diálogo del sábado, pero pidieron reunirse exclusivamente con una comisión conformada por algunos comuneros, cosa que, según señaló Vargas, no están dispuestos a aceptar.

“No queremos que pidan una comisión pequeña de dos tres personas, el pueblo quiere ir en su conjunto, les damos todas las garantías del caso, pero no puedo ir solo, la población no quiere, no me deja, tiene que ser todos o nadie”, señaló.

Sobre el lugar del cónclave mencionó que podría ser el en Instituto de Challhuahuacho, refiriendo que no quiere asistir a una reunión en Lima porque teme que le encarcelen “ya pasó esta situación y ya no hay confianza, por mi voy a Lima pero nos pueden meter a la ‘cana’, eso paso con el compañero Gregorio Rojas”, acotó.

Mientras tanto más de 200 comuneros de la localidad de Huancuire continúan apostados en los terrenos de MMG Las Bambas, ellos no pudieron ser desalojados en el operativo que desarrolló la Policía el pasado 27 de abril, mencionan que se quedarán en el lugar hasta que hallen solución a sus demandas.

El principal pedido de Fuerabamba es la compra de 180 hectáreas de terreno para pastoreo, que señalan no tener en Nueva Fuerabamba. Desde la mina aseguran que la población debía organizarse y establecer una comisión de compra, cosa que no se habría dado.

DATO:

- En principio los pobladores exigían que se derogue el Estado de Emergencia en la zona antes de iniciar cualquier diálogo, ahora parece que aceptarán una reunión, pero piden que sea de manera multitudinaria, cosa que está prohibida según los alcances propios de un Estado de Emergencia.