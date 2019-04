Las Bambas: Presentarán proyecto de ley para la amnistía de comuneros denunciados tras manifestaciones

Síguenos en Facebook

La primera Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos se instaló y desarrolló sin mayores problemas en la localidad de Challhuahuacho - Apurímac. Representantes del Ejecutivo, Defensoría del Pueblo y comuneros de Cotabambas y Grau se reunieron sin mayores sobresaltos, dejando atrás las amenazas de manifestaciones o bloqueos del Corredor Minero del Sur en reclamo a la minera Las Bambas.

Hasta el estadio Molinopampa llegó el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, el jefe de la Ocma, Vicente Walde, y demás representantes del Ministerio de Transportes, Defensoría del Pueblo y hasta la Iglesia, quienes se reunieron con las autoridades y dirigentes comunales por el lapso de siete horas.

Al cabo de la reunión y luego de haber escuchado la participación de los comuneros denunciados y sus defensas, quienes volvieron a solicitar el archivamiento de los procesos en contra de sus patrocinados, la representante de la Defensoría del Pueblo señaló que el defensor se había comunicado con por Poder Judicial y Fiscalía de la Nación, acordando recibir una delegación de Cotabambas para que puedan revisar los casos uno por uno.

Tras la reunión se firmó un acta con con los siguientes acuerdos:

-El jefe de la Ocma, Vicente Walde, designará un equipo de jueces que llegará a Cotabambas, el mismo que investigará uno a uno los expedientes para luego dar las respuestas adecuadas dentro de la ley en cada caso.

-El Ministerio de Justicia citó que fortalecerá el equipo de trabajo para la defensa pública en la provincia de Cotabambas, así mismo dispuso que el director general de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia haga una evaluación integral de las denuncias y emitirá un informe caso por caso, además se instalará una oficina de Derechos Humanos en Cotabambas.

-Respecto a las viudas y los heridos producto de los conflictos sociales, el ministro de Justicia señaló que en una semana les dará una respuesta integral previa coordinación con los sectores competentes.

-El congresista Richard Arce señaló que en el lapso de una semana promoverá en el Congreso un proyecto de ley de amnistía, para lo cual se comprometió a tratar el tema con el presidente del Congreso el Ministerio de Justicia se comprometió a brindarle la asesoría legal que corresponde.

Gregorio Santos, dirigente de Fuerabamba, citó que en total son más de 370 los comuneros denunciados luego de las manifestaciones del 2011, 2015, 2016 y este año.

Cabe mencionar que esta mesa de trabajo debía instalarse todavía la anterior semana, sin embargo no rompió el diálogo debido que a la reunión no se permitió el ingreso de comuneros que no habían sido acreditados anteriormente.