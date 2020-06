Nadie entra ni sale de Machu Picchu: pobladores toman radical medida para protegerse del COVID-19 (VIDEO)

El número de casos positivos y de fallecidos con COVID-19 en la Región Cusco continúa incrementándose, y no hay provincia que haya quedado libre de esta enfermedad, es así que, tras el anuncio de un posible caso en el distrito de Machu Picchu Pueblo, comuneros de la zona decidieron cerrar la única vía de acceso, a fin de evitar el ingreso de posibles portadores de este mal.

La mañana del último viernes, la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu y viceversa, amaneció tomada por piquetes de pobladores, quienes aseguraron que impedirán el tránsito de cualquier viajero, o cualquier persona ajena a las comunidades circundantes de Machu Picchu.

William Chirinos, presidente de la comunidad de Qorihuayrachina, fue enfático en señalar sus comuneros están bien organizados y que a partir de la fecha, quienes entraban y salían de Machu Picchu, no lo podrán hacer más, ya que pueden diseminar el coronavirus entre sus habitantes.

"Desde hoy está totalmente prohibido el acceso de personas que no sean de la zona. No queremos que ingrese gente de Ollantaytambo a Machu Picchu ni al revés, aquí vamos a estar resguardando la integridad de los pobladores", citó.

En un vídeo subido a las redes sociales se ve cómo estos pobladores se dispusieron a lo largo de un tramo de la vía férrea, y premunidos de machetes conminan a las personas a no intentar pasar por la zona.

"Hacemos un llamado a la Policía de Machu Picchu Pueblo para pedirles su apoyo, nos estamos organizando e implementando y avisamos a la población que no les gusta acatar las leyes, que ya no se puede pasar a Machu Picchu, no se atrevan a venir, aquí vamos a estar las 24 horas del día", citó otro comunero.

Mientras tanto desde la Municipalidad Distrital de Machu Picchu Pueblo, se emitió un comunicado suspendiendo todo servicio de traslado humanitario, que se venía dando hasta la fecha para casos excepcionales que debían ser trasladados hacia Cusco o procedentes de Ollantaytambo.

Ante tal medida las opiniones de los pobladores están divididas, unos mencionan que hacen bien al cerrar la única vía de acceso regular al sector y otros mencionan que este tipo de actos sólo generan alarma entre los comuneros, para tal caso todos coincidieron en mencionar que antes de ingresar al pueblo las personas deberían pasar un examen de descarte de COVID-19.

Sobre el paso del tren que va hacia Machu Picchu, los pobladores dijeron que transitará con normalidad pero no podrá transportar personas ajenas o viajeros, citaron que ellos mismos pararán los convoys para registrarlo.

DATO:

-Hace poco una persona natural de Machu Picchu Pueblo habría resultado positiva para coronavirus en el test de descarte rápido, sin embargo en la prueba molecular habría arrojado negativo, esto generó posiciones contrarias que finalmente desencadenaron en el cierre de paso hacia la zona.