Nativos no contactados se enfrentan a pobladores y flechan en la cabeza a comunero (VIDEO)

Momentos de tensión y enfrentamiento se vivieron en el poblado de Monte Salvado en Tambopata (Madre de Dios), hasta donde 150 nativos no contactados llegaron, presumiblemente, buscando alimentos e insumos.

El primer avistamiento se dio en la cabecera del río Las Piedras, donde pocos nativos hicieron su aparición. Según testigos, a fin de no generar un enfrentamiento mayor, dos pobladores se acercaron a los no contactados llevándoles varios racimos de uvas en una canoa, sin embargo los nativos no habrían tomado esto a bien iniciándose el ataque.

Segundo Piño (24) fue el poblador que resultó herido por un impacto de flecha en la cabeza. Tras el hecho las autoridades de la zona dieron aviso a Puerto Maldonado, de donde un helicóptero del Ejército salió a fin de rescatar a los pobladores.

Según el vice gobernador regional de Madre de Dios, Jefferson Gonzáles, tras la comunicación de los pobladores vía radio satelital, de inmediato se organizó un equipo de rescate en el que participaron el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Defensoría del Pueblo, Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, Ejercito del Perú, Ministerio de Cultura y la Dirección Regional de Salud.

Finalmente más de 30 pobladores fueron rescatados vía aérea y fluvial, puestos a buen recaudo en las instalaciones de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, mientras el herido fue auxiliado hasta el Hospital de Santa Rosa donde se halla en estado de observación.

Cabe señalar que esta no es una aparición aislada de los nativos no contactados, el año 2013 mataron a un poblador de un flechazo, apareciendo ocasionalmente los años 2015 y 2016.

DATO:

-En el vídeo subido a las redes sociales por el Gobierno Regional de Madre de Dios se aprecia el traslado de emergencia y rescate a los pobladores de Monte Salvado, las autoridades locales citan que estarán vigilantes a fin de que no se produzcan enfrentamientos entre los pobladores y los nativos no contactados.