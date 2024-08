El último martes, Christian Cueva se hallaba en Lima con todo el plantel de Cienciano, luego que en la víspera fuera presentado de manera oficial por el club cusqueño e incluso ser considerado en la nómina oficial para enfrentar a Alianza Lima hoy a las 20:30 horas.

Pero, después de la denuncia de Pamela López, la aún esposa del jugador de fútbol, por presuntas agresiones físicas y violencia psicológicas, el ex jugador de Alianza Lima fue separado del club imperial, según un último comunicado que emitió el Cienciano.

A través de sus redes oficiales, el Club Cienciano, informó la separación definitiva de ‘Aladino’ luego de un trabajo de investigación que hicieron y que concluyó el día de hoy.

(Foto: GEC)

“Tras concluir el proceso de investigación interno, el futbolista Christian Cueva no pertenece más a esta institución y ha sido separado de manera definitiva. en cumplimiento a nuestros valores y para proteger a nuestra institución” , dice la primera parte del comunicado.

Luego continúa: “Reafirmamos el compromiso con el club y rechazamos todo tipo de violencia, especialmente la violencia de género, y no toleraremos conductas que vayan en contra de estos ideales”.

MÁS ANTES:

Tras haber salido de Alianza Lima, Christian Cueva no hallaba ningún equipo interesado en él. Se voceó Cienciano y hasta César Vallejo, pero no había nada concluyente, hasta que recientemente, el club cusqueño lo oficializó en una conferencia de prensa, donde se pidió a los periodistas no tocar ‘temas personales’ con el jugador.

De esta manera, todo parecía haber cambiado a favor del peruano, sin embargo, el último lunes, Pamela López, su aún esposa, hizo oficial su denuncia por un presunto caso de abuso físico y psicológico contra el jugador, quien no se pronunció al respecto.

Tras esto, el Octavo Juzgado de Familia de Violencia contra la Mujer e Integrantes del grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso medidas de protección preventivas y de rehabilitación a favor de Pamela López Solórzano, esposa de Christian Cueva.

Esto significó todo un cambio en los planes del Club Cienciano , que finalmente llegó a la conclusión de separar al futbolista nacional.