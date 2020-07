Personal de Salud en Cusco: "Ya no confiamos ni en el mensaje ni en la palabra del presidente Vizcarra" (VIDEO)

La mañana del último jueves, trabajadores que conforman el Cuerpo Técnico Asistencial del Hospital Regional del Cusco, realizaron un plantón en inmediaciones del ingreso a este nosocomio, exigiendo, entre otras cosas, la asignación del denominado bono COVID-19 y una mejor implementación de equipos de bioseguiridad.

La secretaria general de este sindicato, Rosalinda Torres, explicó que personal técnico de Salud realiza estas manifestaciones a nivel nacional, al no hallar el cumplimiento de lo ofrecido por el Estado en medio de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

"Exigimos el cumplimiento de la Ley 25333 de técnicos profesionales en Salud para el incremento de guardias hospitalarias y asignación de epps conforme a los protocolos establecidos, no solamente en hospitales, también en centros de salud. Si nos cuidan a nosotros, podremos cuidar a nuestros pacientes", citó.

Mencionó que debido a la falta de asignación de equipos de bioseguridad a tiempo, hubo una contaminación masiva en el hospital cusqueño, donde más de 100 colaboradores resultaron con COVID-19, señaló que al momento de la protesta un médico se hallaba grave en el área de atención UCI.





La dirigente acusó la falta de aplicación de pruebas rápidas constantes para todo el personal, para determinar quién está contagiado y quién no, y así poder operar con tranquilidad y en el marco de los protocolos.

También señaló que el llamado bono COVID-19, destinado a personal que labora en la primera línea de batalla contra el coronavirus, aún no llega hasta ellos. "La entrega (del bono) hasta ahora no se cumple, pese a tantos decretos que se emiten, por eso ahora ya no confiamos ni en el mensaje ni en la palabra del presidente Vizcarra".

Los manifestantes también exigieron que se audite la entrega de presupuesto extra a las distintas direcciones de salud y hospitales, para saber en qué se invirtió la partida y si cumplió o no con la compra de elementos de seguridad, equipos y contrata de personal.