Plan de Adecuación en Unamba excluiría a subsedes de Vilcabamba y Cotabambas del licenciamiento

La divulgación del segundo resultado de indicadores que fuera realizado por la Sunedu para el licenciamiento de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba) reveló que los avances sobre este proceso no son tan ciertos como lo han venido anunciando sus autoridades, incluyendo al rector Adolfo Prado.

A esto se suma, el secretismo por parte de la comisión que preside la docente Gladys Echegaray, que solo da cuenta de la información que le conviene, provocando en la comunidad universitaria especulaciones de todo tipo que cuestionan la falta de idoneidad en la conducción de este proceso.

Además, no existe sinceramiento en temas que son relevantes para el futuro de esta universidad, en particular, sobre las subsedes de Grau (Vilcabamba) y Cotabambas (Haquira y Tambobamba) donde se dictan las carreras de Ingeniería Agroecología y Desarrollo Rural, Ingeniería de Minas, Administración de Empresas e Ingeniería Civil, respectivamente.

En este paquete de carreras profesionales se estima que alrededor de 500 estudiantes -hasta podrían ser más- de los diferentes semestres académicos corren el riesgo de ver truncados sus estudios por conveniencia de las autoridades universitarias.

El documento que fue publicado en las redes sociales de esta universidad, precisa que solo 13 de los 36 indicadores fueron calificados como favorables por la Sunedu; tampoco señala cúal será la suerte que correrán las subsedes de Vilcabamba y Cotabambas en este proceso de licenciamiento, las mismas que habrían sido excluidas del segundo informe.

Al respecto, una fuente consultada del sector Educación en la ciudad de Lima, precisó que una de las razones para que las subsedes probablemente hayan quedado fuera de esta evaluación es porque en forma voluntaria las autoridades de la universidad lo solicitaron (a la Sunedu) a fin de entrar al Plan de Adecuación como última opción.

De ser así, asegura la misma fuente, la autoridad universitaria, o sea, Prado Cárdenas y sus funcionarios, deberán presentar en el mencionado plan, la estrategia de atención a los estudiantes que no podrán seguir estudiando en las subsedes de Vilcabamba y Cotabambas, proponiendo para ello una alternativa viable, además de plazos, presupuestos y otros para poner en marcha los correctivos.

Cabe recordar, en febrero del 2018, la Sunedu remitió al rector Adolfo Prado Cárdenas el oficio N° 137-2018-/SUNEDU-02-12, firmado por Claudia Bayro Valenza, directora de la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu, dando cuenta que solo se habían levantado 4 indicadores de los 40 que correspondían al proceso de licenciamiento.

Queda claro entonces que de la segunda revisión documentaria de los 36 indicadores, la comisión de licenciamiento de la Unamba, solo logró levantar 13, quedando otros 23 en la condición de desfavorables.

“En ese sentido, la etapa de revisión documentaria culmina con resultado desfavorable. Por tanto, en aplicación al artículo 17.3 del Reglamento, aprobado mediante la Resolución N° 008-2017-SUNEDU/CD se recomienda remitir el resultado a la Universidad y requerir el envío del plan de Adecuación justificado en el plazo de 20 días hábiles”, precisa el documento filtrado y publicado por las redes sociales de la comunidad universitaria.

DATO:

-Sin laboratorios adecuados, sin planes de investigación universitaria, carece de planes de seguridad interna, no tiene porcentaje mínimo de docentes nombrados, docentes nuevos no tienen maestrías, docentes no son evaluados adecuadamente, no presenta registro de proyectos de investigación, etc, son solo algunos indicadores que califican de “desfavorable” a la Unamba.