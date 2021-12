La reunión del último martes entre el ministro de Energía y Minas, representante de MMG Las Bambas, autoridades de Cusco y pobladores de Chumbivilcas, quedó en nada, salvo la advertencia lanzada por la premier Mirtha Vásquez, para que los comuneros que bloquean el Corredor Minero del Sur hace más de un mes, decidan si continúan o no con su medida de protesta, para que el Estado pueda accionar en la zona según sus facultades.

A propósito de esta reunión, los dirigentes comunales y representantes de la poblaciones que mantienen bloqueada la vía nacional desde el último 20 de noviembre, acordaron que consultarán a los mismos comuneros si es que desean dar una tregua y suspender el bloqueo hasta el 30 de diciembre, fecha en que la premier llegaría hasta Chumbivilcas para presidir una mesa de diálogo.

Esta información fue confirmada a Correo por Daniel Colque, presidente de la comunidad campesina de Collana, quien también señaló que el plazo que les dieron para entregar una respuesta este miércoles al medio día es insuficiente, ya que Chumbivilcas es una provincia lejana y sus comunidades más aún, por lo que mencionó que la respuesta la darán este jueves al medio día.

“Nosotros no queremos desbloquear la vía pero hemos quedado en que vamos a consultar las bases (...) Podríamos dar una tregua y desbloquear el corredor para que el Estado no diga que no queremos conversar, pero la respuesta la daremos el día jueves, deben entender que estamos en zonas lejanas y llegar ahí toma tiempo”, refirió.

Se supo que a partir del diálogo con las comunidades se levantará un acta, en la cual se indicará si se procede con el desbloqueo del Corredor Minero del Sur o no, esta acta sería presentada entre el miércoles y jueves de esta semana.

REUNIÓN EN CUSCO.

El último martes llegó a Cusco el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, para una reunión con el gobernador regional de Cusco, representante de MMG Las Bambas y dirigentes y autoridades de la provincia de Chumbivilcas a fin de hallar solución al bloqueo del llamado Corredor Vial Sur.

Luego de sostener una reunión hasta las 20:00 horas de dicho día, no se estableció si la vía nacional iba a ser desbloqueada o no , pero se acordó que los dirigentes consultarían a los propios comuneros de las áreas involucradas si estaban de acuerdo o no con el desbloqueo.

En el encuentro también participó de manera virtual la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, quien propuso a la representación de Chumbivilcas que la provincia sea considerada como una “zona de tratamiento especial” donde se realizará un diálogo por fases para tener resultados concretos, también se comprometió a visitar Chumbivilcas este mes junto a los titulares de diversos ministerios, para trabajar con los actores locales.

