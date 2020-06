Hace pocos días, las autoridades del Gobierno Regional de Cusco, Ministerio de Cultura, Sernanp y otras instituciones, visitaron el Santuario Histórico de Machu Picchu, anunciando que todo ya estaba previsto para reabrir sus puertas al turismo a partir del 1ero de julio, en medio de un plan que busca devolver la actividad turística de a pocos a toda la Región Imperial.

Si bien se trataron los temas sobre accesos, rutas, horarios y todo lo concerniente al paseo de los visitantes en la antigua ciudad inca, no se socializó el tema sanitario hasta el momento, acerca de los puntos de control, vigilancia, toma de signos vitales y otros, que impidan el ingreso del COVID-19 a un distrito que se ha mantenido con cero casos positivos hasta el momento.

Esta inquietud fue detallada a Correo por Óscar Valencia, presidente del Frente de Defensa de Los Intereses de Machu Picchu, organización que alista una manifestación para este lunes 22 de junio, en exigencia a este y otros puntos que consideran, no se han tomado en cuenta antes del retorno de visitantes a la maravilla mundial.

El dirigente cusqueño devela una vez más un problema bastante álgido, que ha ocurrido con especial énfasis en Machu Picchu desde que empezó la pandemia por coronavirus. El 99% de las personas se quedó sin trabajo desde que se declaró el Estado de Emergencia, ya que casi todos los habitantes se dedican al turismo, ya sea regentando hospedajes, restaurantes, bares o trabajando en ellos.

"Por lo menos en Cusco (ciudad) la gente se puede dedicar a hacer otras cosas, aquí no, acá estamos atrapados y no podemos salir a fin de no regresar con el coronavirus, hemos cerrado las fronteras por nuestra salud, pero a la vez nos hemos condenado", señaló.

PIDEN REINICIO DE OBRAS PARA PODER TRABAJAR EN ELLAS.

Además de la supuesta falta de garantías sanitarias para poder reabrir Machu Picchu, los lugareños también exigen la dación de presupuesto para el reinicio de obras en el distrito, a fin de obtener puestos de trabajo y dinamizar la alicaída economía local.

Según explican, el proyecto Defensa Ribereña del Río Alccamayo, ya cuenta con expediente y presupuesto, y sólo falta el desembolso por parte del Gore Cusco para que los trabajos inicien, son casi 50 millones de soles que significarían la contrata de mano local en un número de 150 puestos aproximadamente. También piden partidas presupuestales para la obra Mirador de Putucusi y otras que han quedado suspendidas.

"Para este lunes estamos alistando un 'cacerolazo', porque en Machu Picchu no tenemos qué comer y así piensan reactivar la visita de turistas, queremos que vuelvan su mirada a nosotros y que nos den trabajo, y que nos garanticen que el COVID-19 no ingresará al pueblo", acotó.

Sobre la protesta de ese día mencionó que iniciará con un recorrido por las principales calles de Machu Picchu, para luego pasar a un acto simbólico de embanderamiento de todo el distrito con banderas blancas, finalmente acabarán con un mitin en la Plaza Manco Cápac.

Sobre si sus reclamos no son escuchados antes del 1ero de julio, señalaron que ya tienen piquetes apostados en la vía férrea, altura del Kilómetro 88, donde no dejarán pasar los trenes, además de apostarse en la puerta de entrada al santuario histórico, para no permitir el acceso de ninguna persona.

SECTOR TURISMO LLAMA A LA CALMA.

Para el vicepresidente de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, Edy Cuéllar, el petitorio de los pobladores de Machu Picchu es más que justo, sin embargo revela que el plan piloto para el retorno de turistas a la antigua ciudad inca está todavía en proyecto y que si bien las puertas se van a abrir a partir del 1ero de julio, no cree que ningún turista llegue en bastante tiempo.

Actualmente las operadoras de trenes, buses y demás transportistas que llevan visitantes a Machu Picchu aún no cuentan con permisos del Ministerio de Transportes para volver a operar como lo hacían antes. Tampoco se abrieron los aeropuertos locales ni internacionales, lo que demuestra que el flujo de turistas hacia la zona va a ser escaso o prácticamente nulo en una primera etapa.

"La reapertura de Machu Picchu es una estrategia comercial y de marketing más que otra cosa, es algo simbólico, que emite un mensaje al mundo, a fin de lograr que los turistas vuelvan a confiar en este destino y que lo visiten, pero esto se dará a mediano y largo plazo, no en este momento", refirió.

DATO:

-Según el plan, Machu Picchu podrá recibir un total de 675 visitantes diarios divididos en grupos de hasta ocho personas y un máximo de 75 visitantes por hora; mientras que la Ruta 05 de la Red de Caminos Inca tendrá un máximo de 120 visitantes por día, divididos también en grupos de hasta ocho personas