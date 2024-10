El último martes, desde tempranas horas, cientos de pobladores pertenecientes a las comunidades asentadas en inmediaciones del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, ingresaron por la fuerza al citado complejo turístico, tomando sus instalaciones e impidiendo el ingreso de miles de visitantes nacionales y extranjeros a la explanada de Sacsayhuamán, ícono de de la cultura Inca en Cusco.

El ingreso de los moradores de Fortaleza, Huayllarcocha, Tambomachay y Yunkaypata se dio en medio de su reclamo contra el Plan Maestro de Sacsayhuamán, instrumento de conservación y gestión del monumento, recientemente aprobado por el Ministerio de Cultura.

Toma de Sacsayhuamán Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

“Nosotros no queremos el plan maestro, queremos que se derogue, nunca fuimos incluidos en los trabajos, es un plan atentatorio que no permite nuestro progreso ni vivir en mínimas condiciones”, citó el poblador Daniel Quispe.

El manifestante acotó que la reglamentación del plan maestro no les permite sanear sus viviendas y que hasta el momento no cuentan con agua ni desagüe, viviendo en condiciones precarias que atentan contra su salud, además de no poder realizar modificaciones mínimas en sus casas, como aumentar habitaciones o retechar partes antiguas.

Toma de Sacsayhuamán Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

AFECTACIÓN AL TURISMO

Una vez más, quienes pagaron los platos rotos fueron los turistas que llegaron hasta este complejo arqueológico, quienes sorprendidos veían a la Policía resguardando los baluartes incas y a cientos de manifestantes con pancartas en mano en medio de Sacsayhuamán.

“No es posible que en medio de un proceso de reactivación que nos ha costado tanto, otra vez tengamos que pasar por estos escenarios, nos costó mucho cambiarle la imagen al turismo a nivel internacional y ahora estas noticias sobre tomas y problemas llegan a todo el mundo”, refirió el guía de turismo, Keneth Puma.

Toma de Sacsayhuamán Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

Según estimaciones de ComexPerú, en este mismo período durante el año pasado (enero - setiembre) Sacsayhuamán recibió 956 mil turistas, convirtiendo este destino en uno de los más visitados a nivel nacional, por lo que la afectación en su ingreso cala hondo en el mapa turístico nacional y mundial.

ACUERDO

La tarde del último martes, representantes de las cuatro comunidades en manifestación, junto a autoridades de la Dirección Desconcentrada de Turismo del Cusco, se reunieron en una oficina ubicada en el mismo Sacsayhuamán, a fin de llegar a un acuerdo que permita el acceso de los visitantes de manera regular al lugar.

Toma de Sacsayhuamán Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

“Luego de un amplio diálogo entre funcionarios y equipo técnico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en representación del Ministerio de Cultura, con los dirigentes de las comunidades ubicadas dentro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, se acordó que el 08 de noviembre se instalará una mesa de diálogo entre las partes con el objetivo de analizar y evaluar las demandas de dichas comunidades”, cita textualmente una comunicación de Cultura Cusco.

La asesora del despacho ministerial, Jackeline Mellado y el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Jorge Moya, presidieron la mesa de trabajo que permitió levantar la medida de protesta de los pobladores de Sacsayhuamán.

Toma de Sacsayhuamán Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

DATO:

- Recientemente, y después de casi 20 años, el Ministerio de Cultura aprobó la actualización del Plan Maestro del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, que fortalecerá su conservación para las próximas generaciones.

Se trata de un instrumento de gestión que actualiza el proceso de manejo del monumento, complementando las funciones necesarias del patrimonio. El Plan Maestro contiene normativas para una mayor protección, mantenimiento, conservación, restauración, puesta en valor, gestión y uso sostenible del parque arqueológico y su entorno natural.

Toma de Sacsayhuamán Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

VÍDEO: