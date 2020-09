Chullcuisa es una pequeña comunidad asentada en el distrito de San Jerónimo, perteneciente a la provincia de Andahuaylas en Apurímac. En el lugar la mayoría de los niños en edad escolar no puede acceder a las clases virtuales ‘Aprendo en Casa’ debido a lo precaria de su situación y a la falta de Internet y equipos tecnológicos que faciliten la enseñanza de estos menores en tiempos de pandemia.

Conscientes de esta realidad, los efectivos pertenecientes a la Comisaría de San Jerónimo, tuvieron a bien trasladarse hasta el lugar, a fin de llevar a cabo una campaña que dotó a los niños de alimentos, mascarillas de bioseguridad, útiles escolares y sobre todo, enseñanza.

A través de las redes sociales se publicaron imágenes que daban cuenta del buen gesto de los policías, quienes organizaron una chocolatada para los estudiantes de la comunidad, a la par que les dictaron clases en el curso de matemáticas.

“Acá no contamos con Internet y tenemos pocos celulares inteligentes, los niños no pueden estar trepando a los cerros a fin de captar señal para hacer sus clases, pedimos más apoyo del Gobierno, y que nos haga llegar tecnología para que nuestros estudiantes no se perjudiquen”, señaló un poblador de la zona.

Los efectivos del orden citaron que esta iniciativa se replicará en otros asentamientos humanos que no cuenten con acceso a Internet. Al final de la clase los niños quedaron muy agradecidos por la visita de los agentes del orden.

Tras la acción no se hicieron esperar los comentarios positivos para con la acción emprendida por los agentes. “Esa es la Policía que queremos, demostrando civismo y una actuación que va más allá de su responsabilidad, ojalá todos los policías fueran así de entregados, palmas para estos servidores públicos”, comentaron usuarios de las redes sociales.

DATO:

-Más antes se denunció que menores de la comunidad de Hualayoq en Mara Cotabambas, arriesgaban su vida a diario al tener que trepar a desfiladeros y colinas pronunciadas a fin de captar señal para continuar con sus clases, sus padres mencionaron que no los pueden acompañar todos los días porque no pueden descuidar sus labores agrícolas.