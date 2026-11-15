A medida que se acerca la esperada visita del papa León XIV a Cusco, la ciudad se ha transformado en un verdadero mercado de recuerdos papales. Desde polos, peluches y funkos, los comerciantes han aprovechado la oportunidad para ofrecer una variedad sorprendente de productos conmemorativos que celebran la llegada del pontífice este domingo 15 de noviembre.

Los puestos de venta han proliferado en las calles más transitadas de la ciudad, ofreciendo productos que van desde lo tradicional hasta lo innovador. Entre los artículos más populares se encuentran los polos con la imagen del Papa León XIV desde los 15, 20 y 25 soles.

Además, los peluches del papa han capturado la atención de pequeños y grandes, convirtiéndose en un regalo ideal para quienes desean llevarse un recuerdo tierno y original de este evento histórico, los precios van desde los 20 hasta los 30 soles.

Los funkos, figuras de vinilo coleccionables, también han hecho su aparición, atrayendo a coleccionistas y admiradores por igual, los hay desde 10 hasta 30 soles. Para los más tradicionales hay estampitas, calendarios y miscelánea pequeña desde un sol. Los cuadros enmarcados en pan de oro tienen un costo de 100 soles.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

“Estamos muy emocionados porque el papa venga a Cusco. Esto es bueno para el turismo y para nosotros los comerciantes, ya que esperamos vender mucho más durante estos días, ojalá llegue a vender todo con la bendición de Dios”, señaló Pedro Quispe, comerciante de San Pedro.

En tanto, la ciudad ha estado preparándose intensamente para recibir al papa León XIV. Se han reforzado las medidas de seguridad y se han organizado eventos religiosos y culturales para conmemorar su visita. Se espera que más de 200 mil fieles y turistas lleguen a la ciudad para ser parte de esta significativa ocasión.

El sumo pontífice llega a Cusco a las 10:00 horas, luego se dirigirá hasta Sacsayhuamán para un encuentro con los fieles a las 10:30, posteriormente a las 11:45 la oración del Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco. Posteriormente emprende vuelo a Pucallpa.