Prefectura de Cusco deslinda responsabilidad por procesión del Señor de Los Temblores

Las principales autoridades de Cusco se reunieron el último lunes por la mañana, acordando la realización de la procesión del Señor de Los Temblores este domingo 10 de mayo, pese a encontrarnos en pleno Estado de Emergencia por coronavirus.

A llamado del Arzobispado de Cusco; el Ejército, la Policía, Ministerio Público y Prefectura se juntaron determinando dar luz verde a la procesión de la imagen, que saldrá en una carroza desde el Centro Histórico de Cusco, atravesando los distritos de Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo.

Frente a esta disposición, el prefecto regional de Cusco, Julio Hancco, señaló a Correo que si bien fue invitado a la reunión entre autoridades, donde se decidió ir adelante con la procesión, esta no contará con la aprobación ni garantías de su despacho, ya que por Estado de Emergencia se le han relevado estas funciones

"En esta ocasión no puedo dar garantías para este evento, tampoco puedo quitarlas, en un estado de excepción como el que estamos viviendo eso ya no me compete, es decisión de las Fuerzas Armadas, sólo espero que todo resulte bien si es que siguen con la idea de hacer la procesión", citó.

Por su parte el subprefecto distrital de Cusco, Néstor Larico, llamó a las autoridades locales a repensar bien lo de la procesión, señalando que iniciativas similares se han dado en otras partes del país, con resultados poco favorables de cara a la pandemia del coronavirus.

"La tradición y la fe no pueden pesar más que la salud, jamás; yo invoco a las autoridades a replantear esta procesión. Los que somos creyentes llevamos a Dios en nuestros corazones y podemos elevar plegarias desde el lugar donde estemos, no son necesarias acciones temerarias, sobre todo en el marco del COVID-19", acotó.

Tras el anuncio de la procesión muchas personas se han mostrado a favor y en contra de la iniciativa, a través de las redes sociales comentan que las personas romperán el aislamiento y se generarán tumultos a fin de recibir la bendición de la imagen, otras agradecen la iniciativa citando que Cusco necesita de sus imágenes y santos para restablecer su moral.

DATO:

-Según el Arzobispado de Cusco, el Ejército y la Policía resguardarán la carroza donde la imagen del Señor de Los Temblores será transportada y esta comitiva no se detendrá en ningún punto del recorrido y no se permitirá que los creyentes se aglomeren en torno a la figura.