En Cusco se llevó a cabo la primera sesión descentralizada del Consejo de Ministros, por la cual los titulares de las diferentes carteras sesionaron junto a la premier, Mirtha Vásquez, quien respondió acerca de los cuestionamientos al ministro de Educación, Carlos Gallardo, que recientemente propuso el nombramiento de maestros aunque no aprueben la evaluación docente.

Esta iniciativa ha generado una serie de cuestionamientos en el sector magisterial, donde un sector reclama por un nombramiento docente por meritocracia, vale decir, únicamente para maestros que estén en la capacidad de pasar los exámenes y evaluaciones correspondientes.

Al respecto del tema, la premier respondió sobre si la iniciativa se trataba de un regreso sobre lo avanzado en cuanto a calidad docente, señalando que no cree que sea así, sino más bien trataría de una solución para los maestros que han atravesado por problemas en tiempos de pandemia.

“Como producto de la pandemia han habido maestros que han tenido dificultades en el nombramiento y se puede ver un mecanismo excepcional, yo creo que no se está planteando un retroceso en el tema de la meritocracia, la intención no es pasar por encima de la meritocracia, sino facilitar algunos mecanismos que durante la pandemia no han podido ser posibles”, señaló textualmente.

Sobre los cuestionamientos sobre las designaciones de varios ministros, Mirtha Vásquez, aseguró que la evaluación aún no ha concluido y que no necesariamente terminará antes del voto de investidura, que se dará este 04 de noviembre.

DATO:

- Los ministros llegaron acompañados del presidente Pedro Castillo, con quien visitaron las instalaciones de Camisea, para ver el tema de una probable renegociación del contrato para la exacción de gas natural de los yacimientos cusqueños.