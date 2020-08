Profesora enseña con adivinanzas a través de teléfono y WhatsApp a sus alumnos más pequeños en Cusco

Una docente de escuela rural de Cusco busca mejorar el desarrollo del lenguaje oral de sus estudiantes, utilizando diferentes técnicas participativas. Se trata de Jasmith Escobar, profesora de la Institución Educativa 50088 del distrito de Rondocan, provincia de Acomayo, quien ha encontrado en los refranes, rimas, adivinanzas y pregones, una manera dinámica para que sus estudiantes mejoren su pronunciación y tengan un amplio vocabulario.

“Con estas estrategias hacemos textos cortos relacionados a la comunidad. De esta forma los estimulamos mentalmente y tienen facilidad de recordar las fuentes de información que les permitan acceder a los aprendizajes”, manifiesta.

En total son 17 estudiantes de tercer y cuarto de primaria que reciben las clases de Aprendo en casa a través de la radio, mientras que la retroalimentación la realiza por llamadas telefónicas y vía WhatsApp. Cuenta que al inicio ha sido difícil adaptarse a la educación a distancia, pero buscando diferentes estrategias ha logrado ir mejorando.

“A inicios ha sido estresante porque no sabía cómo actuar, me ha costado, pero he logrado organizarme. Descargo el audio y elaboro una ficha, indicándoles que deben hacer y en la tarde le estoy llamando, para saber si tienen dificultades”, detalla.

Para Escobar, utilizar estas técnicas participativas es la base para que los estudiantes no tengan problemas con la lectura; un trabajo que según indica se ha evidenciado en los resultados de las tareas.

Esta experiencia ha sido compartida con otros colegas que participan en la Red de Docentes Innovadores, que impulsa el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, con la finalidad de replicar y apoyar en la difusión de estas prácticas.

La docente indica que en esta plataforma ha podido conocer experiencias nuevas y similares que se realizan en escuelas rurales de otras regiones del país, y que la incentivan a seguir adelante. “Así no nos sentimos solas, se construye un trabajo de interaprendizaje colectivo”, resalta.