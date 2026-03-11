El último miércoles, desde la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, confirmaron la salida del otrora director, Daniel Pajares, en medio de un clima de reclamos por parte de los propios trabajadores de la entidad estatal.

Hasta hace unos días, colaboradores sindicalizados, realizaron una serie de protestas, exigiendo la habilitación de más obras en la institución de cultura, señalando que cientos de obreros se hallaban sin trabajo desde hacía más de dos meses.

Esto se sumó al reclamo por la presunta contratación de asesores provenientes de Lima, quienes ganaban sueldos de hasta 500 soles por día, como denunciaron los manifestantes, cuando un obrero podía ganar algo de 1 500 soles mensuales.

NUEVA DIRECTORA

Es así que el Ministerio de Cultura dispuso la designación temporal de Maritza Candia como directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Tras asumir sus funciones, la nueva directora sostuvo reuniones con los representantes de los sindicatos de trabajadores de la institución a fin de frenar la ola de manifestaciones que llevan a cabo.

Durante el encuentro, los representantes sindicales manifestaron su disposición de trabajar de manera coordinada para fortalecer la gestión institucional e impulsar las acciones orientadas a la protección y conservación del patrimonio cultural de la región.

Por su parte, la directora Maritza Candia señaló que su gestión se caracterizará por el diálogo permanente, el trabajo articulado y el fortalecimiento de las acciones de conservación, investigación y puesta en valor del patrimonio cultural de la región Cusco.

DATO