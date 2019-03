Siete policías en actividad acusados de robar 18 mil dólares a mano armada

Síguenos en Facebook

Siete policías que cumplen servicios en distintas comisarías de la provincia de Andahuaylas fueron denunciados por presunto robo a mano armada en agravio de Reynaldo Naveros, 45 años, a quien le sustrajeron la suma de 18 mil dólares americanos.

La intervención de los efectivos policiales fue dictada este 22 de marzo del año en curso por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Andahuaylas que ordenó su detención preliminar por siete días.

En un rápido operativo que movilizó a agentes vestidos de civil fueron detenidos el SO 3ra PNP Héctor Raúl Quintero Peralta (28) que presta servicios en la Comisaria de San Antonio de Cachi y el SO 2da. PNP Wilson Ramiro Condori Paucar (30) en la Comisaria de Uripa.

Asimismo, se encuentran implicados en este escandaloso hecho el SO 2da. PNP Edwin Quispe Peralta (27), y los SO 3ra. PNP Bruno Enciso Orosco (25), Alex Viguria Altamirano (26) y Luis Jaicol González González (23), este último se encuentra no habido.

Una fuente policial precisó que en total fueron cuatro los policías detenidos, de los cuales, tampoco se ha podido establecer la identidad del séptimo integrante de la banda.

En los siguientes días y una vez culmine el plazo de la investigación preliminar por parte de la Fiscalía se conocerá el grado de participación de cada uno de los efectivos implicados en este hecho delictivo que compromete seriamente la imagen de la entidad policial en esta parte del país