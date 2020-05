Trabajadores de Salud vuelven a sus puestos tras recuperarse del COVID-19 en Cusco

Trabajadores del Hospital Regional del Cusco, que resultaron contagiados con coronavirus y ya se encuentran fuera de peligro, vuelven a retomar su labor tras una recuperación satisfactoria de la enfermedad.

Dicho grupo de trabajadores fue sometido a evaluaciones médicas, tratamientos y aislamiento domiciliario, de acuerdo a su cuadro clínico, la mayoría asintomáticos o con sintomatología leve; cuatro de ellos permanecieron hospitalizados, una por estar en los últimos días de gestación y los otros tres por su cuadro de comorbilidad; la trabajadora gestante incluso dio a luz a su bebé y se les dio de alta a ambos completamente sanos.

Hace dos semanas aproximadamente 118 de trabajadores salieron positivos a la prueba rápida, aplicada a la mayoría de trabajadores de dicho nosocomio para descartar COVID-19, lo que generó mucha preocupación. “Hoy después del tiempo de tratamiento, aislamiento y cuarentena respectiva, nos da mucha satisfacción saber que no hubo complicaciones en la salud de ninguno de ellos”, precisó el médico, Félix Hidalgo, director del Hospital Regional del Cusco.

La reincorporación de dichos trabajadores a sus labores en las diversas áreas y servicios es de manera progresiva, previo el cumplimiento de una evaluación médica, prueba rápida, y algunos otros trámites a cargo de la área de salud ocupacional del hospital. Muchos regresan con una gran sonrisa por haber ganado la lucha, sin triunfalismo pero inyectando ánimo y esperanza a sus compañeros.

“Procuramos ser positivos y no reaccionar de manera negativa ante la pandemia, no es fácil pero estamos en la lucha”, finalizó la autoridad hospitalaria al tiempo de señalar su deseo de disminuir el impacto de la enfermedad, y no hay mejor forma que cumpliendo con un adecuado uso de los equipos de protección personal, el distanciamiento social, aislamiento, tratamiento, cuarentena, lavado de manos, importantes para reducir los contagios.

DATO:

-Días atrás los trabajadores del Hospital Regional del Cusco denunciaron al director Félix Hidalgo por no haber dispuesto la entrega de equipo de bioseguridad para su protección, asegurando que procederán penalmente por una supuesta negligencia a no haber sido dotados de elementos de protección personal a tiempo.