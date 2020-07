Trabajadores de turismo realizan marcha exigiendo bonos de subsidio en Cusco (FOTOS)

La mañana del último lunes, un numeroso grupo de trabajadores en turismo salieron a las calles de Cusco a protestar, exigiendo mayor atención del Gobierno y la asignación de un bono de subsidio, que llegue directamente a los trabajadores y no a las empresas.

Aproximadamente 200 personas, entre guías, porteadores de Camino Inca, cocineros y trabajadores hoteleros llegaron hasta inmediaciones de la Plaza San Francisco, donde se manifestaron portando carteles que daban cuenta de su situación.

"Yo trabajo como porteadora y no gano mucho, lo poco que logré ahorrar ya se acabó en estos meses de COVID-19, ahora estoy literalmente en la calle, no hay turismo, no hay trabajo, no hay qué comer, exigimos un subsidio hasta que se normalice la situación", señaló Doris Centeno.

La Policía llegó hasta el lugar y obligó a los manifestantes a retirarse, trasladando su marcha hasta las oficinas de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, donde buscaron entrevistarse con las autoridades sin conseguirlo.

Germán Santoyo, secretario general de la Federación de Trabajadores, acusó al Gobierno de destinar bonos millonarios solamente para las grandes empresas, denunciando que las mismas dejaron a sus trabajadores en la calle, no habiéndose dispuesto bien del dinero asignado.

"Reactiva Perú está mal enfocado, sólo piensa en las grandes empresas y las transnacionales, mientras nosotros morimos de hambre, no hay ningún subsidio para las personas de a pie", señaló.

Según el dirigente, no habrá turismo por lo menos dos años, y en ese lapso los trabajadores de esta rama no podrán salir adelante si no es con un apoyo monetario.

Por ello pidió, además de un bono solidario, la asignación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, de un monto destinado a préstamos a largo plazo y cuotas accesibles "tampoco queremos que nos regalen la plata, queremos que nos escuchen y nos entiendan", concluyó.

DATO:

-Desde el Ministerio de Cultura indicaron que los protocolos sanitarios de acceso a los parques arqueológicos y museos de la Región Cusco, se halla en plena elaboración, y que no se podrá acceder a estos lugares ni abrirlos al turismo, sin que se garantice la inocuidad de la visita y un nulo contagio de COVID-19.