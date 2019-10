Acuerdan expulsar a todos los venezolanos de distrito ubicado en Cusco (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La inmigración de millones de ciudadanos venezolanos a Perú a supuesto todo tipo de posiciones a nivel nacional y regional. Es así que recientemente en Cusco, los pobladores de un pequeño distrito han acordado expulsar a todos estos extranjeros, acusándolos de tener conductas lascivas y ser responsables por el incremento de los índices delincuenciales en su comuna.

Esta polémica decisión fue adoptada luego de una asamblea popular en el distrito de Pichari, perteneciente a la provincia de La Convención, donde cientos de moradores se reunieron el domingo pasado para tomar una serie de acuerdos para ser aplicados en su jurisdicción.

Luego de haber escuchado las distintas posiciones de los pobladores, se llevó a voto la opción de empadronar a los extranjeros y asegurarse que cumplan normas de conducta y la opción de expulsarlos a todos, finalmente la primera alternativa obtuvo 50 votos y la segunda 126.

Cabe mencionar que a esta asamblea, llevada a cabo en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pichari, asistió la mayoría de autoridades locales, entre ellas el fiscal de Prevención del Delito, Juan Tucno, quien llamó a la reflexión a los pobladores, instándolos a respetar la normativa nacional vigente sobre ciudadanos inmigrantes, sin embargo su participación no tuvo mucho eco.

"Debemos tomar en cuenta el Decreto Legislativo 1350 que se ha dado hace dos años sobre el famoso Permiso de Permanencia Temporal. Ellos (ciudadanos venezolanos) tienen deberes y derechos y debemos respetar las normas (...) que ellos se comprometan a respetar las normas de la población, por ejemplo a no fumar, a no exhibir sus cuerpos, etc. Pero hay que tener en cuenta el delito de discriminación, además ¿quién los va a botar?", citó.

Tras este acuerdo, y en una reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), el alcalde de Pichari, Máximo Orejón, citó que ellos manejan un planteamiento de empadronamiento a los ciudadanos venezolanos y que esta normativa se hará cumplir en el plazo más breve a fin de asegurar una relación armoniosa en su distrito.

"Tenemos una propuesta para que se empadronen conforme a la norma técnica y que haya una buena convivencia y advertir a los malos elementos para que de una vez se retiren, esto se va a discutir en futuras reuniones del Coprosec", señaló.

También señaló que en su distrito se vienen realizando continuos operativos en bares y discotecas, donde los problemas entre nacionales y extranjeros se darían con más frecuencia. Mencionó que su comuna no puede cerrar estos locales ya que cuentan con licencias otorgadas por el municipio provincial.

DATO:

-Los votantes en la citada asamblea fueron representantes de los principales barrios y asentamientos humanos de Pichari. El acuerdo menciona que dan un plazo de dos meses a los ciudadanos venezolanos para que se retiren del pueblo, teniendo en consideración que muchos niños deben acabar sus estudios en colegios a fin de año.