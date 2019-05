141 días esperando el informe de gestión del alcalde de Huancavelica

Síguenos en Facebook

Hasta ayer se desconocía la fecha del día que se realizará la audiencia de los 100 primeros días de gestión de la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH), y con hoy son 141 días que la población desconoce sobre las acciones y gestiones realizadas por el alcalde y la comuna provincial.

Ante esto, Edgar Ruiz Villar (teniente alcalde) y Rubén Jurado de la Cruz (gerente municipal) informaron parte de lo que será la audiencia.

INFORME. Edgar y Jurado explicaron que la anterior gestión ha dejado a la MPH con varios problemas.

“La gestión anterior nos ha dejado un municipio muy desordenado, porque para empezar, no hemos tenido todos nuestros instrumentos de gestión, por ejemplo, no teníamos un plan de desarrollo aprobado, no teníamos directivas para hacer obras por administración directa o por contrata”, manifestó Ruiz.

Acotó: “Hemos recibido más de 60 expedientes técnicos que no tienen documentos de sostenibilidad, estos y otros, no han permitido que la gestión pueda realizar trámites ante otras instancias”.

“Son problemas que estamos solucionando, y si hablamos de irregularidades en obras, un tema más delicado es la obra en la avenida Augusto B. Leguía, que la anterior gestión ha iniciado habiendo más de 40 observaciones”, aseveró el funcionario municipal.

Acotó: “Pedimos a la población tener paciencia y que pronto estaremos informando todo esto y más. Estamos seguros que de este mes no pasa”.

COMPROMISOS. Autoridad y funcionario afirman que se está cumpliendo con la reingeniería institucional y que habrán proyectos.

“En estos cuatro meses se ha estado haciendo una reevaluación de la estructura de la municipalidad la cual se dará a conocer cuando sea culminada”, dijo Ruiz.

Asimismo, el regidor manifestó que son 21 proyectos que el alcalde provincial, Rómulo Cayllahua, piensa ejecutar para estos 4 años, entre vías, puentes, parques, piscina, centro cultural, y otros.

Agregó: “El alcalde (Rómulo Cayllahua) está preparando una audiencia pública de toda la información que se ha recopilado hasta la fecha. El burgomaestre será quien defina la fecha de la audiencia de los 100 primeros días de gestión”.

REACCIONES. Por otro lado la demora provoco la reacción de varias pobladores y del regidor Juan Zanabria.

“Cuando pasaron los 100 primeros días de gestión se hizo un diagnóstico de los compromisos del alcalde, donde la mayoría de sus funcionarios están jalados. Ahora estamos a la espera de un informe detallado que incluso el Concejo lo ha solicitado”, expresó Zanabria.

“Como huancavelicana me siento indignada de que las autoridades de la municipalidad no informen de lo que han realizado hasta ahora. Es como si no hubieran hecho nada. El alcalde debería hacer pronto la audiencia e informar”, manifestó Luz Calcina, ama de casa.

“Como pobladoras estamos molestas con la actitud que ha tomado el señor alcalde, ya que deberían informarnos de las gestiones que realiza. Con la demora que hay, no se ve esa voluntad de querer informar a la población”, refirió Juana jaico, comerciante.

“El alcalde debe informar a la población todas las gestiones, todos los acuerdos, a fin de que sus compoblanos conozcan lo que está realizando. Hasta el momento se desconoce y si anuncian que habrá audiencia, la población estará allí”, afirmó Rufina Tunque, ama de casa.