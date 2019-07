75% de la población consume antibióticos sin receta médica

Síguenos en Facebook

Una cifra que ha generado la preocupación de los operadores de salud es el alto índice de ciudadanos de Huancavelica que consumen antibióticos sin receta médica. De acuerdo a los registros que tiene la Dirección Regional de Salud (DIRESA), es más del 75% de la población el año pasado.

ALERTA DE RIESGO. La DIRESA, la comuna de Huancavelica, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, entre otros, sostuvieron una reunión de socialización sobre el uso racional del medicamento y farmacovigilancia.

Fue durante esta reunión que Zully Contreras Osorio, presidenta del Comité Farmacoterapéutico Regional de la DIRESA de Huancavelica, informó que en el 2018, más del 75% de huancavelicanos consumen antibióticos sin tener una receta médica.

“Esto puede provocar resistencia de la bacteria y volver incurable la infección. Tomar antibióticos cuando no se necesita hace que las bacterias se hagan resistentes a ellos, y cuando se adquiera una infección por una bacteria, el antibiótico ya no tendrá efecto sobre ella y por tanto no curará la infección”, dijo Contreras.

La especialista invocó a los presentes en la reunión para que promuevan el uso responsable de los antibióticos.

“Vamos promover medidas preventivas para que las farmacias, de forma responsable, solo expendan los antibióticos a personas que tengan receta médica. La socialización de este problema forma parte de las actividades de la Campaña del Uso Racional del Medicamento. ”, dijo Juan Flores Vergaray, director de la DIRESA Huancavelica.

Asimismo, el galeno advirtió de los riesgos de la automedicación. “Es una compuerta a una serie de riesgos para la salud que puede provocar graves intoxicaciones incluso la muerte”, agregó Flores.

COMPROMISOS. Otros temas socializados en la reunión fueron: La diferencia entre un medicamento genérico y uno de marca, Los medicamentos durante el embarazo, y El uso indiscriminado de algunas medicinas para el dopaje de personas en establecimientos de diversión.

“En la siguiente sesión ordinaria del Concejo Municipal se propondrá una ordenanza para no entregar licencia de funcionamiento a aquellas farmacias que no tengan autorización sanitaria. La salud de los pobladores no se puede tomar a la ligera y si estamos en esta reunión es para buscar soluciones a estos problemas”, aseveró Elsa Benavente, regidora de la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH).

Por otro lado, Juan Flores informó que para este año la DIRESA tiene programado varios operativos inopinados a farmacias.

“Las farmacias cumplen un rol importante para la salud de la población de Huancavelica y por ello es necesario que soliciten la receta médica antes de expender los antibióticos que requiere el usuario”, afirmó Flores.

Cabe precisar que la DIRESA, con colaboración de la Fiscalía, municipio y PNP de Huancavelica, realizó más de siete operativos durante el 2018, llegando a intervenir a más de 10 farmacias.

“Eran preventivos, de sensibilización y de inspección, sobre diversos puntos relacionados al expendio de medicinas”, dijo Juan Flores, director de DIRESA de Hvca.