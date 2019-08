Alertan irregularidades en concurso público de la Municipalidad de Huancavelica

Síguenos en Facebook

La Contraloría General advirtió indicios de irregularidad en el Concurso Público de Méritos N° 001-2019 llevado a cabo por la Municipalidad Provincial de Huancavelica que tuvo como objetivo la contratación de plazas vacantes y de suplencia bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 276. Los hechos advertidos generaron la adjudicación de plazas y posterior contratación de personal que incumple los requisitos exigidos por la entidad, afectando la transparencia y la legalidad con la que debe regirse el proceso de contratación de personal.

De la revisión a la documentación relacionada al concurso, se evidenció que el proceso se realizó sin contar con el perfil de los puestos convocados, siendo necesarios debido a que el Manual de Organización y Funciones (MOF) no contenía los requisitos establecidos normativamente (Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH) para ocupar los puestos como formación académica, conocimientos, tiempo total de experiencia laboral general y específica, requisitos de habilidades principales y requisitos adicionales.

Asimismo, las bases administrativas no fueron aprobadas por el Concejo Municipal (según lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades y la normativa interna de la entidad) sino por una instancia no competente para tal fin. Además, no se establecieron criterios de evaluación para la hoja de vida de los postulantes a la plaza N°038, pese a ello el comité les otorgó un puntaje que no les correspondía y prosiguió con el desarrollo del concurso.

También, se advirtió que un postulante descalificado durante la etapa de evaluación de conocimientos al no superar el puntaje mínimo continuó en el proceso, se adjudicó en la plaza N° 126 y laboró en la entidad hasta la notificación del Informe de Alerta de Control, que fue el 11 de junio del presente año. Mientras que otro postulante se le otorgó inadecuado puntaje en las etapas de evaluación de la hoja de vida, conocimientos y entrevista personal, adjudicándose en la plaza N° 038, trabajando en la entidad por el lapso de un mes.

Finalmente, el informe también señala que algunos documentos presentados por los postulantes ganadores del concurso de méritos carecen de veracidad, generando la adjudicación de plazas convocadas y la posterior contratación de personal que no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la entidad.

El Informe de Alerta de Control N° 003-2019-OCI-MPH/0396-ALC elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, fue remitido al titular de la entidad con la finalidad de que se adopten las medidas correctivas pertinentes.

El dato

El Concurso Público de Méritos N° 001-2019 de la Municipalidad Provincial de Huancavelica ofertó 24 plazas vacantes y de suplencia bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 276 y se presentaron un aproximado de 344 postulantes.