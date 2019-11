Atender señales de alerta es vital para prevenir suicidios

Síguenos en Facebook

En lo que va del año (enero – noviembre) en la región ya se han registrado 35 intentos de suicidio en adolescentes (de 12 a 17 años) y 8 fueron consumados, cifras que vienen causando asombro y preocupación

Según indicó el responsable de vigilancia epidemiológica en salud mental de la DIRESA Huancavelica, Fredy Canales, el 63% de los intentos de suicidio pertenecen al sexo femenino, los casos fueron detectados en los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) de Acobamba, Huancavelica y Tayacaja, que son los establecimientos centinela y que cuentan con personal especializado para el diagnóstico y atención.

Como es de conocimiento público recientemente sucedieron dos casos de adolescentes (11 y 12 años) compañeros del mismo salón en una escuela del distrito de Yauli y el de una adolescente de 15 años en Pilchaca, hechos que están en investigación, refirió el responsable.

SIGNOS DE ALARMA. Por su parte el coordinador regional de salud mental, Carlos Maldonado Guevara, señaló que los casos de suicidio en adolescentes suceden a nivel mundial y en algunos la causa es el “bullying” en las instituciones educativas. Añadió que la presión social de grupos dominantes, influye para que adolescentes que no tienen adecuadas habilidades sociales y el apoyo afectivo de los padres busquen refugio en estas conductas autodestructivas y lleguen a cometer esos actos.

El especialista invocó a los padres de familia a reconocer los signos de alarma y así tomar acciones ya sea comunicando a la autoridad o al personal de salud. Citó como algunos de estos signos; sentirse rebelde, no responder, aislarse, el estar triste, los accesos de llanto. "No se presentan solo como una etapa del adolescente y pueden estar relacionados con el bullying. También puede surgir el famoso “cutting”, que es autolesionarse y cortarse", refirió. El especialista informó que han dispuesto que el personal de salud vuelva a hacer la incidencia en sesiones educativas de mayor calidad de atención al poblador adolescente y poner énfasis en acciones preventivas.

Implementan

Dos centros de salud mental comunitario serán implementados: el 09 de diciembre en Huancavelica y un día después en la provincia de Angaraes.

Autocrítica

Especialista dice que no hay una adecuada respuesta

Fredy Rodriguez señaló que los sectores que deberían asumir el liderazgo en prevención, no lo vienen haciendo. "Como sector no estamos respondiendo como debería ser a las demandas y exigencias de promoción en salud mental. No se si a algunos profesionales les falta involucramiento o simplemente no tienen las competencias para cumplir ese rol", manifestó.