Ayer fue el cumpleaños del alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH), Rómulo Cayllahua Paytán, y como regalo por este día, el pleno del Concejo Municipal decidió suspenderlo temporalmente por el plazo de 30 días.

ACUERDO DE CONCEJO

En horas de la tarde de ayer, los regidores provinciales sostuvieron una sesión ordinaria en la cual, por mayoría de votos, se suspendió al burgomaestre.

Antes de llegar a la votación, los regidores sostuvieron un reñido debate sobre el pedido de suspensión del alcalde, presentado por la regidora Yovana Quispe Paytán.

El motivo de este pedido era por el estado de salud que actualmente tiene el burgomaestre.

Mientras que unos argumentaban que el hecho de tener una discapacidad temporal no ameritaba la suspensión de la autoridad; otros regidores explicaban que el estado del alcalde no le permitía asumir sus funciones como autoridad, a razón que el burgomaestre actualmente no puede hablar, ni escribir.

Entre los que votaron a favor de la suspensión estaba la regidora provincial de Huancavelica, Elsa Carmen Benavente Salazar.

“Creo que está claro el pedido de la suspensión temporal del alcalde debido a su actual estado de salud, el cual no le permite ejercer sus funciones”, expresó la regidora.

Cabe señalar que, durante la votación, los regidores que estaban a favor de que el alcalde continúe en el cargo, buscaban convencer a los presentes.

No obstante, los regidores que estaban a favor de la suspensión ya tenían claro su voto.

Al finalizar la votación, el secretario del pleno del Concejo Municipal de Huancavelica informó que seis votaron a favor de la suspensión y tres votaron en contra del pedido de suspensión.

La sesión ordinaria fue realizada de forma virtual por parte de los regidores.

Cuatro meses el alcalde no participó el alcalde en las sesiones, informó la regidora Benavente. Asimismo, durante la sesión ordinaria, informaron que, en las sesiones del COPROSEC de Huancavelica, no participó el alcalde.