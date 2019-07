Congresista Monterola dice que mensaje del Presidente afecta economía del país

Tras las últimas palabras del Presidente Martín Vizcarra sobre la propuesta para una reforma constitucional y de elecciones adelantadas al 2020, el congresista de Huancavelica por el partido Fuerza Popular, Wuilian Alfonso Monterola Abregu, aseveró que es una propuesta que antes se tiene que revisar y que afecta a la economía del país.

AFECTA A LA ECONOMÍA. Monterola manifestó que las palabras del Presidente afecta a la economía del país que ofrecen los inversionistas.

“Lo dijo en palabras pero no dejó el proyecto de ley en sí en el parlamento, nosotros no sabemos de que manera está elaborado, pero al margen de eso, este es un tema muy controversial porque considero que la economía está paralizada en el país y este adelanto de elecciones no creo que solucione nada, pero, si esto hace posible que las cosas cambien, entonces se tendría que aceptar”, dijo el congresista.

Acotó: “Lo que se ha generado con este mensaje es una mayor crisis, para el país y el estancamiento de la economía, porque las estimaciones llegaron al 3%, y el Presidente (Vizcarra) dijo 3.5%, pero con todo esto, yo considero que no llegaremos ni al 3% de estimación”.

Asimismo, Monterola refirió: “Los inversionistas con este mensaje, seguramente si sale un nuevo gobierno, van a esperar un año para recién pensar en invertir en el país. Incluso los inversionistas que quisieran invertir en el Perú no lo harían por la inestabilidad política que hay”.

El parlamentario aseveró que las palabras del Presidente Vizcarra fueron contraproducentes. “Sí, lo que dijo el Presidente (Vizcarra) fue contraproducente. Lo que nosotros esperábamos era una reconciliación, osea un pedido de fe, esperanza, y que trabajemos unidos de manera conjunta, y que dé un mensaje alentador para mejorar la economía pero no fue así”.

Monterola afirmó que prefiere no opinar sobre la reacción de sus homólogos ante la propuesta de unas elecciones adelantadas.

