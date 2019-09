Observan uso del estadio del IPD en partido de Copa Perú

Síguenos en Facebook

El gerente regional de la Contraloría General de la República, Vladimiro Vegas Palomino, cuestionó que el estadio IPD de Santa Ana sea inaugurado este domingo en los partidos de Copa Perú.

Vegas Palomino manifestó que ni una construcción que aún no haya sido entregada y liquidada debidamente, no puede ser usada. “Mientras una obra no sea recepcionada por la entidad ejecutora, no debería ser utilizada, porque ante cualquier deterioro o colapso, ¿quién se va a hacer responsable?, el contratista va a decir que lo usaron antes de entregarlo”, afirmó Vegas Palomino.

Acotó que así sea por administración directa, no debería de ser usada. Ante el uso que se hará el domingo, el funcionario dijo que tomará cartas en el asunto .