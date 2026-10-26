Una docente de educación inicial perdió la vida y otras cuatro personas resultaron heridas, incluido el conductor, tras un accidente protagonizado por un bus de la empresa Unión Andina, que cubría la ruta de Castrovirreyna hacia Huancavelica.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas en el sector de Pacococha. La víctima fue identificada como Mirla Ingri Vera Medina (54 quien se desempeñaba como maestra de inicial. Según informó su hijo, viajaba hacia Huancavelica para realizarse chequeos médicos, pero falleció durante el trayecto.

De acuerdo con información preliminar, la nevada registrada en la zona habría influido en el accidente; sin embargo, las circunstancias del siniestro aún no han sido esclarecidas oficialmente. Los heridos fueron trasladados al Hospital Departamental de Huancavelica para recibir atención médica.

Entre las personas afectadas se encuentra Jacinta Genia Ccanto (54) quien presenta cuatro costillas fracturadas y múltiples lesiones en el rostro y la cabeza, según indicaron sus familiares.

Tras lo ocurrido, los familiares de la docente fallecida solicitaron apoyo para afrontar las necesidades derivadas de la tragedia y pidieron la intervención de los responsables de la empresa Unión Andina. Asimismo, los parientes de los heridos demandaron que se garantice la atención médica necesaria y que se investiguen los hechos para establecer las responsabilidades correspondientes.

La información sobre las causas del accidente deberá ser determinada por las autoridades competentes, mientras los afectados esperan una respuesta de la empresa de transportes.