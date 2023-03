Un promedio de 150 terrenos para la construcción de ccochas, o pequeñas represas de agua, están siendo evaluadas en la región Huancavelica.

Así lo dio a conocer Jesús Pacheco Medina, director en gestión del agua de la Dirección Regional Yaku Tarpuy, quien también indicó que inicialmente estas se están evaluando únicamente en Angaraes y Castrovirreyna.

En cada una de las provincias existe 75 propuestas de los alcaldes, para lo cual el personal viene evaluando al personal de dicha institución, a fin de encontrar las que mejor se ajusten de acuerdo a las necesidades técnicas.

“El cambio climático es una realidad; y las ccochas son importantes para el afianzamiento hídrico, a través de la construcción de ccochas y zanjas de infiltración para la siembra y cosecha de agua”, afirmó Jesús Pacheco.

Acotó: “Dependiendo del tipo de suelos, debe ser permeable para captar el agua de lluvia, se va a almacenar, y al ser permeable lo absorverá enriqueciendo el manto acuífero, para tener una continuidad de caudal en los puquiales”.

Asimismo, Pacheco Medina acotó que se puede cosechar agua, es decir, se represaría agua a través del cual, en época de sequía (como la que se vivió a fines del año pasado) se podría dar continuidad al caudal de agua e incluso para que la población lo consuma.

El especialista dijo que cada una de estas ccochas puede costar en promedio entre 80 mil a 200 mil soles, dependiendo de las características de la zona.

Esto contribuirá a enriquecer la economía de las poblaciones beneficiarias, ya que podrán contar con agua natural almacenada y de manera permanente, de tal forma que los pastizales del ganado o las chacras con productos de consumo humano, contarán con riego permanente.

En ese sentido, explicó que, para la construcción de cada una de estas ccochas, se necesita que el lugar a represar debe tener una base con forma ovoide de manera natural, y que el lugar donde se concentre el agua para el muro, debe estar afianzado en roca.

“Entre otras consideraciones técnicas que existen es que la altura de la ccocha no supere los cinco metros, si no sería una presa y tendría otro nivel de estudios; que la longitud mayor del vaso no supere los 80 metros, de lo contrario ya sería otro nivel”, explicó.