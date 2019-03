Exalcalde se salva de prisión preventiva de 24 meses

Síguenos en Facebook

Romel Pacheco Ccorimanya (exalcalde del distrito de Uchuraccay - Ayacucho), Katherine Saldarriaga y Mónica Julisa Ríos Jurado, se salvaron de una prisión preventiva de 24 meses en el penal de Huancavelica - “San Fermín”.

Esta medida severa, que está solicitando la Fiscalía, pasará por su tercera audiencia con distinto juez; y mientras se programa la fecha de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra los tres antes mencionados, el abogado Jesús Ángel Onocc Flores (defensa de Pacheco) exhortó a los afectados a no confundir una medida con la justicia y que si esta medida se está viendo por tercera vez es porque el fiscal no fundamentó debidamente el pedido.

CASO. La Fiscalía basa su investigación a partir del año 2015 para adelante.

La cooperativa “Nuevo Triunfo” se instala en Huancavelica y empieza a atraer a los pobladores con premios y una tasa alta de interés.

No obstante, la Fiscalía llegó a averiguar que en “Nuevo Triunfo” habían varias irregularidades como el hecho de que Pacheco no firmaba los documentos con su verdadero nombre y apellido, o que la cooperativa carecía del respaldo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP).

Es por ello, que el exalcalde y las féminas: Katherine Saldarriaga y Mónica Julisa Ríos Jurado, son investigados por asociación ilícita, estafa genérica, institución financiera ilegal y falsedad genérica.

NUEVA AUDIENCIA. Hasta hoy, se han realizado dos audiencias de prisión preventiva en 1ª instancia de la Corte, y ambos han sido anulados en Sala de Apelaciones.

“Esto es una medida, no justicia. Si se aprueba no significa que el imputado sea culpable, o que si no se aprueba, el imputado ya sea inocente; entonces, este caso todavía está en proceso”, dijo Onocc.

Cabe señalar que 13 personas más también están siendo investigadas por caso “Nuevo Triunfo”.