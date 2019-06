Exedil Chumbes: “Me extraña que una gestión no pueda encaminarse a los 6 meses”

Síguenos en Facebook

El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH), Julio César Chumbes Carbajal, opinó sobre los seis primeros meses de gestión del actual burgomaestre de Huancavelica, Rómulo Cayllahua Paytán.

Chumbes le exhortó a que sus funcionarios trabajen por el bien de la población.

SIN PROYECTOS. El también arquitecto mostró su opinión sobre el porqué hasta la fecha no hay proyectos importantes en la ciudad.

“Un poquito me extraña que una gestión no pueda encaminarse ya estando a sus seis primeros meses. Se han paralizado algunos proyectos que no se justifican, que quizás puedan tener algunos errores administrativos pero que se pueden salvar, y sin embargo, a estos proyectos no se les está dando continuidad”, manifestó el exalcalde.

Acotó: “No vemos proyectos que la gestión actual haya podido lograr ante el Gobierno Central, y no quiero hacer comparación, pero nosotros a este tiempo (en sus seis primeros meses) ya habíamos obtenido dos proyectos, uno del Ministerio de Salud y otro del Ministerio de Vivienda”.

EXHORTA. Asimismo, Chumbes Carbajal exhortó a los funcionarios actuales de la MPH a que realicen correctamente sus labores burocráticas.

“Yo haría un llamado a los funcionarios, ya que si ellos no trabajan, lógicamente que el alcalde va a tener una baja estimación de la población. Asimismo, en ese sentido apelar al profesionalismo, sobre todo de los gerentes, para que encaminen los proyectos”, refirió Chumbes.

Agregó: “ Ojalá que el alcalde pueda retomar estos proyectos, porque acá no es de hacer revancha, ni de sacarle provecho a esta desaceleración de la actual gestión, por lo contrario, deseamos que se pueda encaminar en este segundo semestre del año, y sobre todo, que se pueda realizar la ejecución presupuestal”.

El arquitecto Chumbes recomendó al alcalde Cayllahua a que cumpla con realizar las audiencias de rendición de cuentas.