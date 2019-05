Hallan observaciones a UGEL de Huaytará y Castrovirreyna

Síguenos en Facebook

La consejera regional de Huaytará, Micaela Emperatriz Sotelo Berrocal, ha presentado en la última sesión de Consejo un informe sobre las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de su misma provincia y la de Castrovirreyna.

Dicho informe plasma más de 10 observaciones que tienen dichas UGEL.

UGEL. El caso de ambas UGEL se basa en la información que entregó la Dirección Regional de Educación de Huancavelica (DREH), al pedido que realizó la consejera.

“La directora (Dora Urribarri) también me expresó su preocupación por los resultados de este informe”, dijo Sotelo.

En el informe detalla que la UGEL de Huaytará tiene 15 observaciones, las cuales ya tienen recomendaciones que realizó la titular de la DREH a los directores de las UGEL. Entre ellas está que el gasto activo de la Unidad no concuerda con el físico y de ejecución; que existen 24 instituciones educativas quienes no tienen registro de transferencia del presupuesto para mantenimiento; que no está claro el balance del saldo del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED) del año 2018; y que los documentos de gestión no están actualizados.

Asimismo, que existen destaques indebidos, que el Área de Gestión Pedagógica (AGP) requiere mayor presupuesto, entre otras.

En el caso de la UGEL de Castrovirreyna, el informe plasma que la Oficina de Control de dicha Unidad es atendido con servicio por terceros; que varias oficinas carecen de computadoras e impresoras; que no cuenta con el registro total de la deuda social que tiene la UGEL; que las cotizaciones y propuestas de proveedores no presentan la formalidad requerida; y que también existen destaques indebidos.

“Solicité de la provincia de Huaytará, pero también me dieron el de Castrovirreyna. El informe de Huaytará ya fue presentado al pleno del Consejo y sobre la UGEL de Castrovirreyna, se ha remitido la documentación a la consejera Gianina Sánchez para que realice el informe respectivo”.

Cabe precisar que el informe de Sotelo se basa al acuerdo de Consejo, el cual pide a cada consejero hacer un informe de las UGEL de sus provincias.