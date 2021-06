Durante la pandemia del COVID-19, no solo la población tuvo que adaptarse al nuevo escenario del Perú, sino que también la delincuencia a engendrado un nuevo tipo de estafa, y la región Huancavelica no es la excepción.

TAMBIÉN PUEDES VER: Madre e hijo terminan malheridos tras brutal choque en vías de Yauli

Es así que ahora los estafadores usan las redes sociales para engañar a la población usando el nombre de autoridades, como es el caso del presidente del Consejo Regional de Huancavelica, Teobaldo Quispe Guillén.

CIBERESTAFA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

En estos tiempos de pandemia, varias personas suelen realizar actividades pro-fondos para algún familiar que termina grave tras contagiarse del coronavirus, y para conseguir estos fondos sueles usar las redes sociales para hacer sus convocatorias.

Al igual que ellos, los facinerosos usan las redes sociales para apelar el lado humano y solidario de las personas a fin de conseguir dinero a expensas del nombre de autoridades de Huancavelica.

TAMBIÉN PUEDES VER: En un día, Huancavelica sufre la pérdida de seis pobladores

“ Antes de ayer (29 de mayo del 2021) apareció una cuenta falsa con mi nombre y mi rostro en el facebook, indicando, solicitando, montos diciendo que estoy grave, incluso han enviado fotos de una placa (radiográfica) afirmando que mi pulmón está comprometido debido al COVID-19 y por lo que necesito apoyo ”, dijo el consejero.

Agregó: “ Eso desmiento, es una cuenta falsa que personas inescrupulosas han generado, y ahora lo expongo ante la opinión pública para que no caiga en ello ”.

TAMBIÉN PUEDES VER: pobladores inician marcha hacia Lima pidiendo su distritalización

La autoridad aseveró que el caso se pondrá de conocimiento a la Policía o Fiscalía para la investigación. “ Podría tratarse de una estafa cibernética, y se pondrá de conocimiento al ente competente. Yo me enteré de esto a través de una amiga, quien me llamó y me dijo: “ingeniero dónde estás, en qué clínica para apoyarlo”, inclusive los estafadores han conversado (mensajes escritos) a través del facebook como si fuera yo y le pedían dinero para mi salud ”.

El consejero exhortó a no caer en estas estafas y comunicarse con la persona para saber si es verdad lo que publican en redes.