El tradicional vals huancavelicano “Remembranzas” fue vuelto a poner en la escena musical, esta vez, lo hizo la banda de rock de Huancavelica HADO, en un feat con la cantante Diana Paúl.

Tras ver el éxito que vienen cosechando en redes sociales, Correo entrevistó al representante de HADO, Dilan Acuña, y a la cantante Diana Paúl, quienes mostraron su felicidad por el buen trabajo realizado.

La canción, escrita por Jesús Enriquez Matos, de Cantos de Vida, evoca a muchos lugares hermosos y paisajísticos de Huancavelica, los mismos que expresan sentimientos y nostalgia por Huancavelica.

Diana Paúl, nacida en la Tierra del Mercurio, expresó sus sentimientos al cantar esta canción y recordar lo que vivió en su ciudad.

“He caminado, he crecido, he corrido, he sentido esa emoción de subirme al tren, de correr de un lado a otro, esa añoranza de querer volver a mi tierra muchas veces y es la misma que comparto con cada integrante de la banda, es imposible que la canción no te toque, no te traspase, no te haga vibrar y sentir, añorar los momentos que viví en mi tierra”, afirmó Diana Paúl.

Acotó: “La interpretación fluye de manera muy bonita y espero que eso se vea reflejado al momento de grabarla para compartirla con el público”.

Ella, a quien le tocó vivir y estudiar fuera de Huancavelica, nos contó que también vivió esa añoranza y sentimiento de retornar a su ciudad, a su casa.

Dilan Acuña, representante de la banda de rock HADO, quienes ejecutaron e hicieron el arreglo de la canción, recordó que años antes de la pandemia se juntaron con Diana y participaron en un concurso que buscaba impulsar a Huancavelica, encontraron la canción, le hicieron arreglos orientados al rock y ganaron.

“Para el concurso lo trabajamos en un mes, el proyecto nos gustó y nos dijimos, ¿por qué no lo trabajamos y quizá lo lanzamos?”, afirmó Dilan Acuña, quien recordó que por la pandemia tuvieron que retrasar el proyecto.

“La letra de la canción refleja mucho de lo que uno vive radicando en Huancavelica, es fácil decir, ‘yo he vivido eso’, nos representa a cada uno de los chicos de la banda”, manifestó Dilan Acuña.

