Un hombre de 45 años, investigado por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer y su menor hijo en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes, fue ubicado y detenido en la región Huánuco por efectivos de la Policía Nacional.

Se trata de Wilbert J. V., cuya captura fue confirmada por la Región Policial Huancavelica durante la tarde de este lunes 26 de octubre, como parte de las investigaciones por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio.

De acuerdo con la información policial, el caso está relacionado con la muerte de Cecilia Huincho Cconislla y su menor hijo, ocurrida el pasado 7 de octubre en Lircay. Ambos fallecimientos son materia de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron.

Detención se realizó por orden judicial

La intervención estuvo a cargo del Equipo Especial de Investigaciones Complejas de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Huancavelica, cuyos agentes realizaron las diligencias para localizar al investigado.

La captura se ejecutó en cumplimiento de la Resolución Judicial N.° 01, emitida el 21 de octubre de 2026 por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Angaraes.

Tras su detención, el investigado quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

La Policía y el Ministerio Público deberán esclarecer las circunstancias de ambas muertes y determinar la presunta responsabilidad del detenido en los hechos investigados.