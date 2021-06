Después de mucho tiempo, reanuda la jornada de vacunación para aplicar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a los adultos mayores de toda la región.

Desde la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huancavelica informan que en toda la región recibieron 40 mil 320 dosis, las mismas que significan la garantía para que 26 mil 350 adultos mayores de 60 años comiencen a recibir la segunda dosis.

Además , llegan un total de 6 mil 850 dosis las mismas que servirán para poner la primera dosis a otros ancianos que no la recibieron durante la primera campaña.

A la fecha ya llegaron a vacunar en 89 distritos, por lo que estas vacunas servirán para inmunizar en ellos.

Alfredo Ochoa Muñoz, responsable de la estrategia de inmunización de la DIRESA, manifestó que lo ideal es que cada persona vaya a recibir la segunda dosis al lugar y provincia en la que recibió la primera dosis.

En el caso de que el anciano se encuentre en otra provincia, podrá vacunarse, siempre y cuando la primera dosis haya sido con la misma marca, es decir AstraZeneca.

“ Si se ha vacunado en otra región con Pfizer u otra, lo sentimos, no podremos vacunarlo. La segunda dosis debe de ser la misma ”, afirmó Ochoa Muñoz.

Asimismo, dijo que es necesario que acudan a recibir su segunda dosis.

“A partir de la tercera semana de aplicada la primera dosis de AstraZeneca hay cierta inmunidad, pero no está demostrado el porcentaje. Hay vacunas que son unidosis como la influenza, esta es una vacuna multidosis, la primera crea sensibilidad en el ser humano y la segunda genera y sella la inmunidad, garantizando que esa persona no llegue a un proceso severo de la enfermedad”; afirmó el especialista.

Acotó que es necesario que cada persona vaya a vacunarse, en la medida que, de no completar con las dosis no se terminaría de inmunizar, además, en el nivel central lo tomarían como que Huancavelica no necesita vacunas y afectarían a otros grupos etáreos que sí necesitan recibirla.

ESTOS SON LOS NUEVE VACUNATORIOS INSTALADOS EN HUANCAVELICA

Para que los ancianos puedan recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca habrá 9 lugares.

En San Cristóbal podrán ir a la I.E. N° 36011, en la plaza; en el colegio de varones de San Cristóbal y en el estadio del CONAFOVICER (Puyhuan Grande).

En Santa Ana: En la I.E. N° 36009 (Aplicación); en la I.E. N° 37001 (Pepín Cárdenas) y el mismo centro de salud de Santa Ana.

En Ascensión: Colegio América; I.E. N° 36005 (Escuelita de Ascensión.

Yananaco: Colegio Seminario Menor San Juan María Vianney.

Todos deben de ir con el carnet de vacunación que le dieron en la primera dosis, además, de tener su DNI, doble mascarilla y un protector facial.